Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Soție și manager personal. Cine este Sandra, partenera lui Kurt Zouma, noul fundaș de la CFR Cluj

Publicat:

Kurt Zouma (30 de ani) a semnat un angajament cu CFR Cluj, valabil pentru următorii doi ani. Odată cu mutarea acestuia în campionatul românesc, Kurt a devenit cel mai valoros jucător din Superligă, cotat fiind la 10 milioane de euro de către site-urile de specialitate.

Kurt și Sandra s-au căsătorit în anul 2012 Foto/Instagram
Fotbalistul francez l-a depășit pe Darius Olaru (7,5 milioane de euro), dar și pe coechipierul său de la CFR Cluj, Louis Munteanu (5 milioane de euro).

Kurt Zouma nu a început noua aventură în Superliga singur. Fundașul a venit însoția de către soția sa, Sandra, care este totodată și managerul acestuia.

Mai exact, aceasta este CEO-ul companiei KZW4 din Londra, firmă care se ocupă de managementul fundașului francez, conform The Sun. Sandra este și cofondatoarea agenției PS Studio, specializată în PR și comunicare.

Kurt și Sandra s-au căsătorit în anul 2012 și au patru copii, cel mai mic dintre aceștia fiind născut în anul 2023.

Zouma, o primă părere despre debutul la CFR Cluj

La scurt timp după ce ardelenii au oficializat mutarea fundașului frances, Kurt Zouma a oferit și o primă părere despre energia din vestiarul grupării.

„Sunt un tip căruia îi plac contactele, normal, sunt fundaș, sunt aici ca să-mi protejez poarta, să ajut echipa, să fie mai puternici în defensivă, iar fanii se pot aștepta de la mine că voi munci din greu mereu, voi lupta pentru emblemă și pentru echipă.

(n.r. - Cât de rapid ai putea juca?) Depinde, voi vorbi cu echipa medicală, cu doctorii. Voi avea un ”tratament special” deoarece nu am jucat de ceva timp. Dar sper că voi fi pregătit cât de curând și voi juca!”, a declarat Kurt Zouma.

„Va fi un exemplu în vestiar!”

„Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.

Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici!”, a transmis și Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj.

historia.ro
