CFR Cluj iese cu capul sus din Europa. Mică revanșă a ardelenilor după dezastrul de la Hacken

CFR Cluj nu a reușit minunea în fața lui Hacken, fiind eliminată din Conference League. Ardelenii au învins cu 1-0, insuficient pentru a remonta diferența catastrofală din turul play-offului Conference league, 2-7.

Clujenii, cu Andrea Mandorlini aflat pentru prima oară pe bancă după preluarea echipei, au început bine, dar suedezii au reuşit să revină rapid la conducerea jocului şi au fost aproape de gol în minutele 12 (prin Dembe) şi 15 (prin Silas Andersen).

Gazdele au reacţionat prin marea ocazie a lui Badamosi, în minutul 28, şi, mai ales, prin bara transversală prinsă de ghiuleaua lui Biliboc, din minutul 39. Partea secundă a început cu ocazia lui Cordea, şut pe lângă poartă, în minutul 46, pentru ca în minutul 47 clujeniii să deschidă scorul, prin Păun, după un şut cu deptul din careu.

Louis Munteanu a ratat în minutul 76, când Berisha a parat şutul golgeterului român, pentru ca, de partea cealaltă, Hindrich să intervină foarte bine în minutul 86 la o ocazie mare a oaspeților.

CFR Cluj s-a impus cu 1-0, dar mai departe, în grupa Conference League, merge Hacken, cu 7-3 scor la general. Ardelenii rămân să se concentreze numai pe campionat, încercând duminică, contra lui FCSB, să iasă din subsolul clasamentului.