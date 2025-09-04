Kurt Zouma, la CFR Cluj. Detaliul care indică faptul că este un socotit un transfer grandios

Kurt Zouma a fost anunțat oficial, aseară, ca noul fotbalist al celor de la CFR Cluj. The Sun a încercat să afle adevărul din spatele transferului lui Zouma la formația din Ardeal.

Fundașul central Kurt Zouma (30 de ani), câștigător al Ligii Campionilor alături de Chelsea, este noul fotbalist al celor de la CFR Cluj. Mutarea acestuia în România i-a surprins pe jurnaliștii britanici de la „The Sun”, care au reacționat prompt la miezul nopții.

Miercuri seara, francezul, din postura de jucător liber de contract, a semnat un contract valabil pe următorii doi ani, cu o opțiune de prelungire pe încă doi. Transferul acestuia în România reprezintă o adevărată lovitură.

„Mutare-șoc pentru Kurt Zouma, care a semnat cu formația românească CFR Cluj. Fostul fundaș al lui Chelsea și West Ham a purtat discuții în această săptămână cu echipa din SuperLiga pentru o mutare în Transilvania. Fundașul, în vârstă de 30 de ani, a semnat un contract pe doi ani cu gruparea ardeleană. Transferul lui Zouma la Cluj a fost facilitat parțial de viitorul director sportiv al clubului, fostul star de la Arsenal și Manchester United, Mikael Silvestre”, au mai scris jurnaliștii britanici.

Zouma are un CV impresionant, cu Liga Campionilor și două titluri în Premier League, cu Chelsea, plus un triumf în Conference League cu West Ham. Acesta are o cotă de piață în valoare de 10 milioane de euro, conform transfermarkt.com. A devenit cel mai bine cotat fotbalist din Superligă!

A jucat ultima dată în Arabia Saudită, la Al-Orobah, unde fusese împrumutat de West Ham. Era liber de contract de la începutul lunii iulie, după ce înțelegerea cu englezii a expirat. Acesta are și 11 meciuri jucate pentru naționala Franței.

La prezentarea lui Zouma au fost prezenți patronul Nelu Varga și președintele Cristi Balaj, indiciu care arată că este tratat ca un transfer special.