Cum a fost influențată cariera Soranei Cîrstea de Alexandru Țiriac. Cei doi s-au despărțit când sportivei îi mergea cel mai bine în tenis

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) și Alexandru Țiriac (48 de ani) au pus capăt relației pe care o aveau de trei ani.

În urmă cu două săptămâni, când „ruptura” intervenise deja, Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu cu 6-0, 6-2.

La ceremonia de premiere de la Cluj, Sorana Cîrstea l-a numit pe Alexandru Țiriac „prietenul ei" și i-a mulțumit pentru încrederea nemărginită pe care i-a insuflat-o. Fiul magnatului a însoțit-o în turnee.

Marius Comănescu, antrenor care a lucrat cu „Sori”, a dezvăluit impactul avut de Țiriac junior, care i-a reda Soranei încrederea că mai poate performa.

„Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat. Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot.

Cred că m-am grăbit un pic. Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze. Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul.

Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta. Când ne-am adunat noi, era jos de tot, era în cădere", a declarat Marius Comănescu, pentru Sport.ro.

În trecut, Sorana Cîrstea a avut o relație de iubire cu jucătorul columbian Santiago Giraldo.