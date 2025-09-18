Sorana Cîrstea i-a luat doar cinci game-uri Igăi Swiatek. Poloneza i-a administrat bătăi pe bandă rulantă

După victoria facilă din primul tur cu Anastasia Zakharova (scor 6-3, 6-1), jucătoarea româncă de tenis Sorana Cârstea (35 de ani, 66 WTA) a dat astăzi peste o nucă tare în turul secund (optimile de finală) al turneului WTA 500 de la Seul.

„Sori” a avut de luptat cu Iga Swiatek (24 de ani), a doua jucătoare a lumii. Sportiva din Polonia s-a impus cu scorul 6-3, 6-2, după puțin peste o oră și jumătate.

Românca pleacă de la competiția din Coreea de Sud cu un premiu de 15.700 de dolari și cu 60 de puncte WTA.

Pe 13 august, cele două s-au duelat ultima oară, la Cincinnati, unde Iga s-a impus cu 6-4, 6-3.

În șase dueluri directe, Sorana i-a luat rivalei un singur set, la primul duel, cel din 2022, la Australian Open.