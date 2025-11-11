Situație neașteptată în atletism: Marvin Bracy-Williams, suspendat 3 ani și 9 luni pentru dopaj

Sprinterul american Marvin Bracy-Williams, în vârstă de 31 de ani, a acceptat o suspendare de trei ani și nouă luni, în urma unei investigații efectuate de autoritățile federale antidoping din SUA.

Travis Tygart, directorul executiv al Agenției Antidoping din Statele Unite ale Americii (USADA), a explicat cazul.

„Această anchetă este de mare amploare și a condus deja la mai multe concluzii de mare impact”, a declarat Travis Tygart, directorul executiv al Agenției Antidoping din Statele Unite ale Americii (USADA).

Depistat pozitiv la o substanță interzisă

USADA a anunțat că dosarul împotriva lui Bracy-Williams, dublu medaliat cu argint la Campionatele Mondiale de atletism de la Eugene, în 2022, în probele de 100 metri și ștafetă 4x100 metri, a fost declanșat de informațiile oferite de un avertizor de integritate.

Sportivul a fost ulterior depistat pozitiv la o substanță interzisă și a încercat să obstrucționeze ancheta.

„Atunci când regulile sunt aplicate așa trebuie, putem trage la răspundere persoanele vinovate, investigând în același timp și alte încălcări ale regulilor antidoping și acuzații penale. Această anchetă a avut deja mai multe rezultate esențiale, care vor fi anunțate pe măsură ce investigația va avansa”, a mai spus Travis Tygart.

USADA colaborează de mulți ani cu autoritățile americane antidrog pentru a formula acuzații în baza Legii Rodchenkov, adoptată în 2020, care prevede sancțiuni penale pentru persoanele implicate în conspirații de dopaj ce afectează competițiile internaționale.

„Acest caz este, de asemenea, un exemplu al importanței cooperării între organizațiile cu perspective similare și autoritățile care aplică legea atunci când vine vorba de eradicarea schemelor de dopaj organizat”, a mai adăugat el.

Cariera lui Marvin Bracy-Williams

Marvin Bracy-Williams și-a construit cariera cu performanțe notabile. A ajuns în semifinalele probei de 100 metri la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, iar medaliile de argint cucerite la Campionatele Mondiale din 2022 reprezintă cele mai bune rezultate ale carierei sale.

Suspendarea sa va expira în luna noiembrie 2028.