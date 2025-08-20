Patru ani de suspendare pentru reprezentanta Ucrainei la Jocurile Olimpice, în urma testelor de dopaj

Maryna Bekh-Romanchuk a fost suspendată pentru o perioadă de patru ani, după ce a fost depistată pozitiv cu metaboliți de testosteron în urma unui test antidoping efectuat pe 7 decembrie 2024.

Dacă ar fi recunoscut încălcarea regulii până la data de 10 august, sportiva ar fi beneficiat de o reducere a pedepsei cu un an, conform Unității pentru Integritatea Atletismului (AIU).

Maryna Bekh-Romanchuk a negat orice fel de acuzație, nivelul crescut de testosteron din corpul acesteia fiind cauzat de un tratament acociat unei afecțiuni medicale. În acest context, sportiva nu a putut furniza dovezi convigătoare aferente tratamentului, iar AIU a respins explicațiile oferite de către aceasta.

„Sunt o persoană onestă, iar umanitatea și demnitatea mea contează pentru mine. Mă doare faptul că acest caz a fost tratat superficial, fără o anchetă completă. Înțeleg că sunt multe semne de întrebare, așa că în curând voi oferi un interviu amplu în care voi spune totul, cu sinceritate!”, a admis Maryna.

Bekh-Romanchuk poate contesta sancțiunea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Uneori este important să iei o pauză. Nu mai pot lupta!”

Maryna riscă să își încheie cariera, după ce a fost suspendată timp de patru ani. Ucraineanca, care a terminat pe locul 11 în finala de triplusalt la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, ar putea rata complet ediția de la Los Angeles, din 2028, deoarece interdicția acesteia se va încheia abia în mai 2029. De asemenea, ea nu va putea concura la două Campionate Mondiale de atletism.

„Nu mai pot lupta pe două fronturi: să-mi apăr numele în fața AIU și să îmi construiesc viitorul personal.

Este epuizant, mai ales emoțional, și îmi afectează sănătatea. Uneori este important să iei o pauză și să îți stabilești prioritățile. De aceea am decis să mă retrag temporar pentru a mă concentra pe familie și pe propria sănătate!”, declara Maryna Bekh-Romanchuk, înainte de publicarea deciziei AIU.

Romanchuk a reprezentat Ucraina în cadrul a trei ediții ale Jocurilor Olimpice. De asemenea, atelta a fost medaliată cu argint la Campionatele Mondiale la săritura în lungime și triplusalt.