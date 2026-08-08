 Incident la Moscova: Două femei au fentat securitatea unui aeroport pentru a prinde avionul ratat | adevarul.ro
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Video Incident la Moscova: Două femei au fentat securitatea unui aeroport pentru a prinde avionul ratat

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Două pasagere care au ratat avionul au intrat pe pista aeroportului Internațional Șeremetievo din Moscova și au mers direct către aeronavă, în încercarea de a prinde cursa pe care o pierduseră.

aeroport moscova
Cele două femei au intrat pe pistă încercând să prindă avionul FOTO Captură video KameraOne

Incidentul a avut loc pe 25 iulie, iar imaginile surprinse pe aeroport le arată cele două femei înaintând pe platformă către aeronava care urma să decoleze.

Una dintre ele își trage după ea un troler, în timp ce ambele încearcă să ajungă la avion.

Incidentul s-a produs pe aeroportul Internațional Șeremetievo din Moscova, unul dintre principalele aeroporturi ale capitalei Rusiei.

Sursa: KameraOne

În noiembrie anul trecut, doi români au fost filmați pe aeroportul Köln, Germania, după ce au traversat în fugă pista pentru a prinde un zbor Wizz Air spre București, chiar dacă porțile erau închise și motoarele avionului erau în funcțiune. Un angajat al aeroportului a intervenit imediat și i-a oprit, iar autoritățile au deschis dosar penal. 

Doar o zi mai târziu, trei cetățeni britanici au fost opriți de securitatea aceluiași aeroport după ce au fugit pe pistă încercând să prindă un avion. Aceștia au reușit să deschidă ușa de urgență a unui avion, declanșând alarma. Ei au fost, însă, opriți rapid de personalul de securitate al aeroportului și nu au reușit să urce la bord.

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