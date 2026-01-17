Serie A: „Nerazzurri” lui Cristi Chivu se mențin lideri în clasament după victoria din deplasare. Inter - Udinese, 1-0

Inter a obținut o victorie chinuită pe terenul lui Udinese, impunându-se cu 1-0 grație golului lui Lautaro Martínez din minutul 20, după pasa perfectă a lui Pio Esposito.

A fost singura reușită a meciului, dar suficientă pentru ca formația lui Cristi Chivu să plece cu toate punctele acasă.

Cu acest succes, Inter își consolidează poziția de lider în Serie A, desprinzându-se la șase puncte față de AC Milan, în cea de-a 21-a etapă. Echipa lui Cristi Chivu are 49 de puncte după 21 de etape, în timp ce Udinese rămâne pe locul 10, cu 26 de puncte.

Echipele de start

Udinese (3-5-1-1): Okoye - Kristensen, Kabasele, Solet - Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara - Atta - Davis.

Rezerve: Sava, Nunziante, Padelli, Bayo, Bertola, A. Camara, Ehizibue, Goglichidze, I. Gueye, Lovric, Miller, Modesto, Zarraga, Zemura.

Inter (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akangi, C. Augusto - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco - Esposito, L. Martinez.

Rezerve: Taho, Calligaris, Acerbi, Bastoni, Bonny, Bovo, Cocchi, Darmian, de Vrij, Diouf, Frattesi, Sucic, Thuram.