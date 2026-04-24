Ce îl întrebau părinții Simonei Halep pe primul ei antrenor: „Chiar credeți că fata noastră ajunge jucătoare?” Dezvăluiri despre debutul dificil al constănțencei

Simona Halep, considerată cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, a fost la începutul carierei antrenată de Firicel Tomai. Acesta a povestit despre perioada din 2011-2012, când existau încă multe semne de întrebare în jurul evoluției sportivei din Constanța. Totul s-a schimbat însă în 2013, anul în care Simona Halep a explodat pur și simplu în tenisul mondial.

După trei finale pierdute la început, ea a avut un sezon excepțional, câștigând șase turnee și intrând rapid în top 50 WTA. De acolo, a urcat constant până în top 10, unde a rămas timp de mai mulți ani.

Firicel Tomai a vorbit și despre sprijinul pe care i l-a acordat româncei în acea perioadă, amintindu-și chiar și discuțiile telefonice cu familia Halep, înainte ca jucătoarea să confirme la nivel înalt.

„E greu de crezut, nici eu nu puteam să îmi imaginez. Eu, vorbind cu Simona, i-am spus că, dacă e sănătoasă, ajunge în primele trei jucătoare și poate să ajungă și număr unu. Părinților le-am spus; mă suna doamna Halep și mă întreba, la telefon: 'domn profesor, chiar credeți că fata noastră ajunge jucătoare?'. Îi răspundeam: 'da, doamna Halep, ajunge.' Asta era prin 2010, 2011, nu chiar la început, când Simona deja urca. Încet-încet, au început și ei să creadă, și Simona!”, a dezvăluit Firicel Tomai, conform sport.ro.

„Îmi pare rău că nu am fost și eu, să simt!”

El a mărturisit că, atunci când Simona Halep a ajuns numărul 1 mondial în 2017, a simțit și o ușoară dezamăgire că nu a fost alături de ea în acel moment important, la Beijing.

„Pot să simt doar o împlinire. Îmi pare rău că nu am fost, cumva, și eu, să simt. A fost o împlinire totală. Mă bucur pentru ea, în primul rând, pentru toată țara. Câți apreciază, dacă apreciază, nici nu are importanță. Ce am făcut eu nu am făcut ca să aprecieze altcineva, am făcut-o pentru sportivul respectiv. Ei sigur apreciază, Hănescu, Halep, chiar dacă, de multe ori, nu se exprimă.

Au fost multe momente în care, față de mine, și-au exprimat recunoștința și mulțumiri. Datoria mea e să mă alimentez eu, personal. Dar, în public, preferă să rămână... probabil, așa sunt jucătorii, preferă să rămână modești!”, a completat Tomai, conform aceleiași surse.