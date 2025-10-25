„Mi-au spus că am devenit tată”. Bărbatul apropiat de Simona Halep, bombardat de fani, după un zvon halucinant

Juan Martín del Potro (37 de ani), fostul mare jucător de tenis și prieten apropiat al Simonei Halep, a avut parte de o întâmplare neașteptată în Argentina, după ce o știre falsă a devenit virală.

În dimineața de vineri, Del Potro s-a trezit cu telefonul plin de mesaje de la prieteni și cunoștințe, care îl felicitau pentru faptul că ar fi devenit tată. Informația, apărută pe internet, susținea că sportivul ar fi primit pe lume primul său copil, lucru care, însă, nu este adevărat.

„Nici măcar nu o cunosc pe acea persoană!”

Mulți au crezut zvonul, iar fostul campion de la US Open 2009 a fost nevoit să lămurească situația. Del Potro a postat un mesaj pe platforma „X” (fostul Twitter), explicând că vestea este complet falsă și că nu a devenit tată, punând astfel capăt confuziei.

„Astăzi m-am trezit cu mai multe mesaje de felicitare, pentru că aș fi devenit tată. Vă spun că știrea este complet FALSĂ!!! Nici măcar nu o cunosc pe acea persoană, haha. Salutări tuturor și mulțumesc oricum pentru urări și gândurile bune!”, a transmis Juan Martin Del Potro.

Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá 😂Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!! Tampoco conozco a esa persona, jaja.Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos 🤗 — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) October 23, 2025

Surprins în ipostaze tandre cu Simona Halep

În urmă cu câțiva ani, Juan Martín del Potro și Simona Halep au atras atenția fanilor printr-un moment neașteptat. La turneul de la Roland Garros, cei doi au fost surprinși într-o manieră apropiată, iar Simona a luat loc în loja argentinianului, ceea ce a stârnit imediat speculații despre o posibilă legătură mai specială între cei doi.

Legătura lor nu s-a rupt nici ulterior, Del Potro intervenind chiar recent pentru a o sprijini pe Simona Halep în timpul scandalului legat de dopaj. Fanii nu au trecut cu vederea gesturile lui „Delpo”, observând chimia dintre cei doi și speculând despre o relație romantică. Un internaut i-a sugerat chiar lui Del Potro să o ceară de soție pe constănțeancă, în spirit de glumă.