Simona Halep, alarmată de viitorul tenisului românesc după retragerea Soranei Cîrstea: „Nu vin sportivi la nivel înalt”

Tenisul feminin a adus României cele mai importante performanțe din ultimii ani, prin jucătoare precum Simona Halep și Sorana Cîrstea. În schimb, la masculin, rezultatele au devenit tot mai rare în marile competiții.

Ultimul român care a evoluat pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam a fost Marius Copil, la US Open 2019. De atunci, tenisul masculin românesc traversează o perioadă dificilă.

Întrebată despre viitorul acestui sport în România, Simona Halep a părut rezervată în răspunsuri, însă a transmis că tinerii jucători trebuie să aibă încredere în propriile șanse și să nu fie descurajați de situația actuală.

„Nu îmi face plăcere să vorbesc eu despre acest subiect, pentru că nu știu ce să spun. Într-adevăr, poate că nu sunt atât de mulți sportivi care vin la un nivel înalt, dar eu am încredere că, dacă sportivii o să muncească și o să aibă încredere în ei, vor avea rezultate frumoase!”, a fost opinia Simonei Halep, conform sport.ro.

În acest moment, România este reprezentată în continuare în top 100 mondial de Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.