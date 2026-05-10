Halep a reacționat după succesul istoric al Soranei Cîrstea cu Sabalenka. Simona a fost ultima româncă ce a învins un lider mondial, în 2014

Simona Halep a reacționat imediat după victoria impresionantă obținută de Sorana Cîrstea la turneul de la Roma. Românca a reușit să o învingă pe liderul mondial Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5, într-un meci spectaculos care a atras atenția în lumea tenisului.

Succesul are o semnificație aparte pentru tenisul românesc

Până la această performanță a Soranei, ultima jucătoare din România care reușise să învingă liderul mondial în exercițiu fusese chiar Simona Halep, în 2014, atunci când a trecut categoric de Serena Williams la Turneul Campioanelor.

Halep a felicitat-o public pe Cîrstea și a vorbit și despre momentul special pe care îl traversează aceasta în carieră, având în vedere că se apropie de ultimele momente din circuit.

„E un rezultat fabulos că a câștigat contra numărului 1 mondial. Sorana mereu a jucat bine și se pare că anul acesta joacă și mai bine. Poate că a scăpat de presiune și de tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt. O felicit și îi doresc mult succes în continuare!”, a declarat Simona Halep, potrivit prosport.ro.

Pentru Sorana urmează acum partida din optimile de finală, unde o va întâlni pe Linda Nosková. Meciul este programat luni, 11 mai, și ar putea începe în jurul orei 12:00, ora României.