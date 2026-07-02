Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon! Românca și-a egalat cea mai bună performanță pe iarba londoneză

Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA) continuă parcursul excelent de la Wimbledon, după ce a învins-o pe australianca Kimberly Birrell (28 de ani, locul 72 WTA), cu scorul de 6-3, 6-4. Meciul din turul al doilea a durat o oră și 12 minute, iar românca a controlat majoritatea schimburilor.

Prin această victorie, Sorana și-a asigurat prezența în turul al treilea și a egalat cea mai bună performanță a carierei sale pe iarba londoneză. În faza următoare, ea o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Camila Osorio și Linda Noskova.

Românca a început foarte bine partida și a câștigat primele trei game-uri, după ce și-a făcut serviciul și a reușit un break încă de la început. Birrell a avut dificultăți în a ține ritmul impus de Sorana, care a gestionat fără emoții primul set și l-a câștigat cu 6-3.

Setul secund a fost mai echilibrat, însă Cîrstea a rămas în permanență în control. După ce australianca a egalat la 2-2, românca a răspuns imediat cu un nou break și a preluat din nou inițiativa. Birrell a încercat să revină în finalul setului, însă Sorana a încheiat partida fără emoții, câștigând ultimul game la zero și obținând o calificare meritată în turul al treilea de la Wimbledon.