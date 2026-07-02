Simona Halep i-a dat peste nas Serenei Williams, înainte de finala de la Wimbledon. Românca nu s-a putut abține la vestiare: „Când a ieșit, m-am dus glonț!”

Pe 13 iulie 2019, Simona Halep a scris una dintre cele mai spectaculoase pagini din istoria sportului românesc, cucerind trofeul de la Wimbledon după un duel istoric cu Serena Williams. Finala celui de-al treilea turneu de Grand Slam al sezonului s-a încheiat categoric, 6-2, 6-2, iar prestația româncei rămâne și astăzi una dintre cele mai impresionante evoluții văzute pe iarba londoneză.

La șapte ani de la acel succes memorabil, fosta lideră mondială a rememorat detalii mai puțin cunoscute din ziua care i-a adus cel mai prestigios trofeu al carierei. Halep a mărturisit că, privind în urmă, consideră că victoria împotriva Serenei Williams a început să se contureze încă înainte de intrarea pe teren. Un moment petrecut în zona vestiarelor i-a produs o schimbare radicală de mentalitate.

„Cred că una dintre cele mai mari reușite ale miniseriei «Simona - povestea unui vis», este că m-a făcut să povestesc lucruri pe care nu le-am spus niciodată până acum!”, a scris Simona, despre documentarul disponibil pe Voyo.

„Când a ieșit, m-am dus glonț!”

„Meciul acela l-am câștigat cumva de la vestiar, dacă pot să zic asta, dacă îndrăznesc să spun asta, pentru că toată lumea o aștepta, bine, asta nu știu dacă trebuie să o spun, dar (râde)... Toată lumea o aștepta să iasă de la vestiare și acolo, la Wimbledon, trebuie să pleci în același timp, și să intri pe teren în același timp, nu e ca la alte turnee, când anunță prima dată jucătorul mai slab clasat și apoi pe al doilea. La Wimbledon trebuie să intri deodată, ceea ce este foarte frumos.

Și când o așteptam, cred că am așteptat-o vreo 9-10 minute, toată lumea se mișca în jurul meu, eu tensionată, urma finală de Wimbledon, zic măi, dar ce face de nu vine încă. Și când a ieșit, m-am dus glonț, nu am mai așteptat-o să stea lângă mine, m-am dus așa și am zis eu mă duc să fiu prima, să intru prima pe teren și o să joc bine.

De acolo m-am montat. Nu m-am mai lăsat intimidată de ea, pentru că este o sportivă pe care toți au admirat-o, nu cred că există vreun jucător care să nu o admire pe Serena pentru tot ce a făcut și cumva te intimida lucrul acesta, am fost intimidată în multe meciuri. Dar toate meciurile mele cu ea, 90% dintre ele, au fost foarte aproape, ori în setul trei, ori 6-4, 7-6, foarte aproape. Și aveam cumva încredere că am o șansă cu ea, dar nu la Wimbledon, în finală, unde câștigase de vreo 10 ori!”, a mai povestit Simona Halep.