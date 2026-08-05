 O clădire-simbol a Bucureștiului intră în renovare. Imobilul care găzduiește Teatrul Bulandra va fi „schimbat la față” cu 99 de milioane de lei | adevarul.ro
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O clădire-simbol a Bucureștiului intră în renovare. Imobilul care găzduiește Teatrul Bulandra va fi „schimbat la față” cu 99 de milioane de lei

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Clădirea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” urmează să intre într-un amplu proces de consolidare, reabilitare și modernizare, după ce au fost asigurate finanțarea și desemnat constructorul, a anunțat Primăria Capitalei.

teatrul bulandra
Clădirea Teatrului Bulandra FOTO Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

Potrivit instituției, licitația pentru proiectare și execuție a fost finalizată, iar următoarea etapă este realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire. După îndeplinirea acestor pași vor începe lucrările, care sunt estimate să dureze 36 de luni.

Investiția are o valoare de 98,6 milioane de lei, iar 90% din sumă este finanțată de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Imobilul, vechi de aproximativ 100 de ani, găzduiește atât Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, cât și spații aparținând Universității din București. Clădirea este încadrată în clasa I de risc seismic și necesită intervenții pentru creșterea siguranței și aducerea la standardele actuale.

Clădirea Teatrului Bulandra FOTO Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti
Clădirea Teatrului Bulandra FOTO Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

Proiectul include consolidarea structurii de rezistență, restaurarea elementelor arhitecturale și artistice, modernizarea instalațiilor și implementarea unor soluții pentru siguranța la incendiu.

Clădirea Teatrului Bulandra FOTO Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti
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Clădirea Teatrului Bulandra FOTO Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti

De asemenea, sunt prevăzute lucrări de eficientizare energetică, precum înlocuirea tâmplăriei și instalarea unor echipamente care să reducă consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră, alături de termoizolații, hidroizolații, lucrări la terenul de fundare și demolări parțiale, acolo unde este necesar.

Primăria Capitalei precizează că, în prezent, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are în derulare lucrări la 14 clădiri rezidențiale și publice.

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