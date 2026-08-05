Bucureștenii vor colecta separat resturile alimentare. PMB anunță noi reguli pentru gestionarea deșeurilor

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat miercuri, 5 august, că locuitorii vor colecta separat resturile alimentare de gunoiul menajer, măsura făcând parte din planul municipalității de a reduce cantitatea de deșeuri depozitate la gropile de gunoi la doar 10% până în 2035.

„Resturile alimentare vor fi aruncate separat de gunoiul menajer. De ce? Pentru a fi colectate mai eficient și reciclate mai ușor. Iar uleiul uzat și obiectele vechi din casă precum mobilă, saltele sau electrocasnice vor putea fi duse în Centre de Aport Voluntar.

Sunt prevederi care trebuie implementate la nivelul Capitalei. Trebuie să ne aliniem Legii 101/2006 privind salubrizarea localităților, modificată și completă, dar și Ordinului ANRSC 97/2025 privind Regulamentul cadrul al serviciului de salubrizare al localităților”, transmite PMB într-un comunicat.

Primăria Capitalei adaugă că, până în 2035, Bucureștiul trebuie să atingă ținta de a depozita la groapa de gunoi doar 10% din deșeuri.

Instituția precizează că noul regulament de salubrizare și cele două strategii privind funcționarea serviciului de salubrizare și managementul integrat al deșeurilor au fost aprobate de Consiliul General, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu.

De asemenea, PMB anunță că la cele 4 fracții de colectare deja existente (hârtie/carton, plastic/metal, sticlă și deșeuri reziduale) se adaugă trei noi (deșeuri textile, periculoase și biodegradabile).

„Vor putea fi colectate în centre de aport voluntar sau insule ecologice digitalizate, dotate cu recipiente/containere dedicate. Modalitatea de colectare o va stabili fiecare sector în parte, în funcție de posibilități.

Deșeurile vegetale din gospodării, parcuri, spații verzi, vor fi colectate separat și compostate. Tarifele de gunoi vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate, pe sistemul «Plătești pentru cât arunci»”, precizează instituția.

Primăria Capitalei mai precizează că utilajele de salubrizare nu vor mai circula pe benzile transportului public la orele de vârf, o parte din deșeuri va fi colectată pe timpul nopții, iar operatorii de salubrizare vor trebui să respecte noi standarde de performanță, în caz contrar riscând amenzi de până la 25.000 de lei.

Toate măsurile vor fi implementate până în 2033.