Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Un tânăr alpinist a căzut în gol de la 700 de metri, în timp ce escalada un traseu periculos din SUA. Momentul șocant a fost transmis în direct pe TikTok

Publicat:

Balin Miller, un american în vârstă de 23 de ani, și-a pierdut viața în această săptămână în timp ce escalada Sea of Dreams, unul dintre cele mai periculoase trasee de pe El Capitan, în Parcul Național Yosemite.

G2XKnjBW8AAvgJG jpeg

Incidentul s-a produs în ultima porțiune a urcușului, când rucsacul său s-ar fi blocat. În încercarea de a-și elibera echipamentul, tânărul s-ar fi desprins de frânghie, provocând o cădere de aproximativ 730 de metri. Autoritățile parcului au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei, potrivit BBC.

Într-o postare emoționantă pe rețelele sociale în care confirma decesul fiului său, mama lui, Jeanine Girard-Moorman, a declarat: „Inima mea este sfâșiată în milioane de bucăți. Nu știu cum voi trece peste asta. Îl iubesc atât de mult. Vreau să mă trezesc din acest coșmar oribil.”

Detaliile care au dus la incident nu sunt clare, dar fratele lui Miller, Dylan, a declarat pentru AFP că acesta făcea lead rope soloing – o tehnică care permite escaladarea singur, dar protejat de o coardă – pe un traseu de 730 de metri (2.400 ft) numit Sea of Dreams.

Tom Evans, un fotograf din Yosemite care a fost martor la căderea lui Miller, a declarat pentru revista Climbing că a sunat la 911 după ce Miller a încercat să își elibereze rucsacul blocat pe o stâncă.

Un bărbat pe nume Eric, care a dorit să rămână anonim pe site-ul Climbing, a fost martor la scenă. Pasionat de parcul californian, acesta începuse să filmeze ascensiunea tânărului. Cu ajutorul smartphone-ului şi al unei lunete, el a transmis chiar în direct progresul lui Balin Miller, supranumit „Orange Tent Guy” în mediul său.

Originar din Anchorage, Miller a crescut practicând alpinismul alături de tatăl și fratele său.

Era un alpinist desăvârșit și a atras atenția internațională după ce a reușit prima ascensiune solo a traseului Slovak Direct pe Mount McKinley, care i-a luat 56 de ore, potrivit unei postări pe Instagram în iunie.

„Probabil că a avut una dintre cele mai impresionante ultime șase luni de escaladă dintre oricine pot să îmi amintesc”, a declarat alpinistul veteran Clint Helander pentru Anchorage Daily News în iulie.

SUA

