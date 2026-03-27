În cadrul celei mai recente apariții, Simona Halep, una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istoria României, și-a dat frâu liber sentimentelor și a vorbit despre lupta pe care a dus-o cu latura sa introvertită, de-a lungul anilor.

Sortită popularității, constănțeanca este, paradoxal, o fire cât se poate de timidă, retrasă, dorindu-și, adesea, să nu fie în centrul atenției, mai ales în spațiul public.

Simona Halep a recunoscut că, odinioară, ura să atragă atenția oamenilor din jurul său. Dubla deținătoare de Grand Slam își dorea să se antreneze singură, departe de privirile apropiaților.

„Eram o fire foarte introvertită. Nu-mi plăcea centrul atenției deloc, dar deloc. La șapte ani, opt ani, mergeam la Centrul Național de Tenis și jucam turnee. Știi parcarea din spate? Mă duceam acolo să mă încălzesc ca să nu mă vadă nimeni. Mă ascundeam de oameni!”, a mărturisit fostul lider WTA.

„Intimitatea este un preț pe care trebuie să-l plătești!”

Din acest motiv, popularitatea nu a fost un vis împlinit pentru Simona Halep. În sezonul 2013/2014, pe când constănțeanca își asigura, cu pași ușori dar siguri, locul în istoria tenisului românesc, Simona a trăit una dintre cele mai înfricoșătoare perioade din viața sa. Presiunea era prezentă la orice oră, atât din partea apropiaților, cât și din partea unei întregi tări.

„Din toată experiența sportivă, un blestem a fost popularitatea, pentru că eram o fire foarte introvertită. M-a copleșit în perioada aceea. Critica din presă n-am știut s-o gestionez și am suferit mult. Mi-a fost greu pe partea asta și cred că a fost cel mai scump preț, intimitatea. Nu mai ai intimitate când devii atât de public.

Așteptările care apăreau, gânduri, în plus dorințele celor din exterior, ale fanilor, ale unei țări întregi care te urmărește și vrea ca tu să câștigi acolo, cumva să-i reprezinți și pe ei!”, a mai admis Simona, în cadrul podcastului MindArchitect, moderat de Horia Tecău.