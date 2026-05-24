search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Hagi a apelat la omul Craiovei! Convocare de urgență la națională, înaintea amicalelor cu Georgia și Țara Galilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adrian Rus a fost convocat în ultimul moment la echipa națională a României pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor.

Gică Hagi Foto/FRF
Gică Hagi Foto/FRF

Selecționerul Gică Hagi a luat această decizie după ce Bogdan Racovițan a întâmpinat probleme medicale și nu a mai putut continua pregătirea alături de lot.

Fundașul central al Universității Craiova fusese intens discutat în ultima perioadă, mulți considerând că merita să fie inclus încă de la început în lotul primei reprezentative. În cele din urmă, staff-ul tehnic a apelat la experiența sa pentru cele două teste din luna iunie.

„Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale dupa ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova!, a fost comunicatul echipei naționale.

Primul amical al României se va disputa pe 2 iunie, la Tbilisi, contra Georgiei, de la ora 20:00. Al doilea joc este programat pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din București, unde tricolorii vor întâlni Țara Galilor, de la ora 20:45.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”
stirileprotv.ro
image
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
Și-a cheltuit averea de peste 20 de milioane de euro, însă nu regretă deloc. Ce a făcut, de fapt, cu banii fostul fotbalist 
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: descoperirea care schimbă totul, după ce ”meciul anului” s-a încheiat cu un scandal uriaș
digisport.ro
image
Vloggerul de călătorii Fabio Niță, șocat de prețurile uriașe din Irlanda: „Mi-am permis o pizza de 13 euro.” Cât costă o sticlă cu apă de băut?
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile pe litoral în sezonul estival. Tinerii fără BAC pot opta
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
Pensia medie a crescut cu 29 lei de la Marea Recalculare. Cheltuielile lunare sunt cu 620 lei mai mari
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă nu mai poți plăti ratele la bancă. Variantele legale prin care poți evita executarea silită
playtech.ro
image
Primul om care îl refuză pe Daniel Pancu la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea reală din spatele filmului lui Cristian Mungiu, care a câștigat Palme d'Or la Cannes. Drama familiei Bodnariu, căreia autoritățile i-au luat cei cinci copii
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela Răzvan Lucescu”
digisport.ro
image
Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a apărut în podcastul lui Măruță: „Nu vreau să facem acest ping pong”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Cât primesc concurenții de la Survivor 2026. Bani pentru fiecare săptămână în jungla dominicană
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”
click.ro
image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
click.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare