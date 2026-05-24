Hagi a apelat la omul Craiovei! Convocare de urgență la națională, înaintea amicalelor cu Georgia și Țara Galilor

Adrian Rus a fost convocat în ultimul moment la echipa națională a României pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor.

Selecționerul Gică Hagi a luat această decizie după ce Bogdan Racovițan a întâmpinat probleme medicale și nu a mai putut continua pregătirea alături de lot.

Fundașul central al Universității Craiova fusese intens discutat în ultima perioadă, mulți considerând că merita să fie inclus încă de la început în lotul primei reprezentative. În cele din urmă, staff-ul tehnic a apelat la experiența sa pentru cele două teste din luna iunie.

„Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale dupa ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova!”, a fost comunicatul echipei naționale.

Primul amical al României se va disputa pe 2 iunie, la Tbilisi, contra Georgiei, de la ora 20:00. Al doilea joc este programat pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din București, unde tricolorii vor întâlni Țara Galilor, de la ora 20:45.