Un apropiat al lui Gică Hagi susține că „Regele” nu va accepta postul de selecționer al echipei naționale. De ce afirmația trebuie tratată cu rezerve

În prezent doar patron la Farul Constanța, după ce a renunțat la funcția executivă de manager, Gheorghe Hagi (61 de ani), aflat într-un an sabatic, este văzut de mulți drept urmașul lui Mircea Lucescu (80 de ani) la cârma echipei naționale.

Ioan Becali (73 de ani), recunoscut drept „impresarul Generației de Aur”, este de părere că „Regele” nu va accepta oferta FRF.

„Așa se spune, că va veni Gică Hagi. Nu cred că Gică va accepta, cel puțin pentru meciul acesta. După aceste baraje, să dea Dumnezeu să vorbim de un singur baraj, adică să trecem de primul.

Gică, de când și-a făcut echipă, își dorește să plece în străinătate. Eu am vorbit la nenumărate cluburi, îl are și pe managerul lui Ianis, și el vorbește. Grecia îl știe, Arabia îl știe, Turcia îl știe, vom vedea în vară ce se va întâmpla.

(n.r. legat de cedarea acțiunilor de la Farul) Ce treabă are Stoichkov? E și prietenul meu Stoichkov, ce fac, îi las casa lui? Poate fi oricum selecționer, acțiunile pot merge la Marilena sau la Kira, să rămână în familie. Nu are Gică cui să lase acțiunile? Asta e problema lui Gică?

Gică trebuie să se gândească cui lasă acțiunile și cine se ocupă de echipă. Singurul care poate e Gică Popescu, el va coordona totul. La ce relație au ei... Asta e părerea mea”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.

Declarațiile lui Becali trebuie luate însă cu rezerve. Același procurator a spus despre un alt component al Generației de Aur, Dan Petrescu (58 de ani), că a slăbit peste 30 de kilograme, variantă negată de antrenor, dar infirmată și de fotografiile apărute în spațiul public.

Pentru naționala României urmează barajul cu Turcia din deplasare, programat pe 26 martie, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Cupa Mondială.

Dacă vor trece de naționala lui Vincenzo Montella, „tricolorii” vor întâlni în deplasare învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.