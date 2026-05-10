Scene surprinzătoare la Patriarhie, cu Gigi Becali în prim-plan. Ce a făcut patronul FCSB în fața credincioșilor

Gigi Becali a participat duminică dimineață, pe 10 mai, la slujba de la Patriarhie, unde s-a rugat și a cântat alături de cor pe durata întregii Liturghii.

Patronul de la FCSB a atras atenția și prin gesturile sale făcute în timpul ceremoniei religioase, fiind generos cu cei aflați în biserică.

Le-a împărțit bani copiilor, în timpul slujbei

În timpul slujbei religioase, Gigi Becali a fost extrem de emoționat și cu greu și-a putut stăpâni lacrimile. Patronul celor de la FCSB a petrecut mare parte din ceremonie cu ochii înlăcrimați, participând la rugăciuni și cântând împreună cu corul bisericii. La un moment dat, omul de afaceri a făcut și un gest de generozitate. Potrivit fanatik.ro, acesta le-a oferit câte 50 de euro celor trei copii aflați la Patriarhie.

Emoțiile afișate de Becali vin într-un sezon complicat pentru FCSB. După doi ani în care echipa a dominat campionatul și a avut parcursuri bune în Europa, actuala stagiune a fost mult mai dificilă. Formația bucureșteană a pierdut multe puncte încă din startul sezonului și nu a mai reușit să revină în lupta pentru play-off, evoluând acum în play-out.

Singura șansă de revenire pentru FCSB

Chiar și așa, Gigi Becali încă speră că FCSB poate salva un sezon considerat dezamăgitor. Singura șansă pentru echipa bucureșteană de a ajunge în cupele europene este să câștige cele două meciuri de baraj pentru calificarea în UEFA Conference League.

FCSB este deja sigură de prezența în barajul de play-out, însă nu se știe încă dacă va juca pe teren propriu sau în deplasare. Dacă va trece de FC Botoșani sau Csikszereda, echipa va disputa apoi un meci decisiv cu Dinamo sau Rapid pentru un loc în Conference League.