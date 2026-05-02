Ce s-a ales de relația dintre Gigi Becali și Gică Hagi. Nici măcar legătura fin-naș nu a mai contat. „E o vrajeală. Nu mai e nimic cum era!”

Giovanni Becali, unul dintre cei mai cunoscuți impresari din România, a explicat pe scurt cum stau lucrurile acum între Gigi Becali și Gică Hagi.

Hagi, ajuns la 61 de ani, a semnat un contract pe patru ani cu Federația Română de Fotbal și are ca obiectiv să ducă naționala României la Euro 2028, dar și la Mondialul din 2030. Cum FCSB oferă mulți jucători pentru echipa națională, mulți s-au întrebat cât de bine se înțeleg acum cei doi.

Răspunsul este simplu: nu mai sunt apropiați ca în trecut. În prezent, Gigi Becali și Gică Hagi se văd rar și mai ales la evenimente de familie, cum ar fi nunțile.

„Hagi cu Gigi, nașul lui Gigi e Hagi, ei se văd numai la nunți. La nunțile copiilor. Dar nașul și finii trebuie să vină de sărbători, de aia, de aia, de aia. Am și eu doi-trei nași. Sărut-mâna nașu, cutare, cutare…

Doar la evenimente importante se văd. I-am văzut eu. Nu știu exact dacă Marilena (Hagi) merge la Luminița (Becali) sau invers. Sigur că poate trimit niște flori. Dar nu mai e apropierea aia care era înainte. Dau un exemplu: la noi, la machedoni, Sfântul Ioan, Sfântul Gheorghe, la toți sfinții, veneau 100 de oameni în casă și se perindau așa. Stăteau o oră, două, trei. Acum nu se mai fac din-astea!”, a admis impresarul, conform fanatik.ro.

Giovanni Becali a spus că, în prezent, relațiile dintre nași și fini nu mai sunt la fel de apropiate și de respectate ca altădată.

„În ultimii ani s-a mai dus problema asta ‘e finul meu, e nașul meu’. E o vrăjeală. Nu mai e nimic cum era. Sunt probleme între frați și veri primari, ce să mai spunem între fini și nași. ‘L-am botezat că așa era interesul, că voia un nume‘!”, a mai dezvăluit Giovanni.