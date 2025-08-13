CFR Cluj, fără antrenor în Superligă. Suspendare și amendă usturătoare pentru Dan Petrescu

În urma comportamentului inadecvat din cadrul partiei CFR Cluj - Universitatea Craiova, în care oltenii lui Mirel Rădoi s-au impus cu scorul de 3-2, Dan Petrescu (57 de ani) a fost eliminat, pe loc, de către arbitrul central Rareș Vidican.

Antrenorul ardelenilor a protestat vehement, în urma unei faze controversate, unde CFR Cluj ar fi trebuit să beneficieze de un penalty, pentru un henț în careu. Mâna jucătorului craiovenilor a fost lipită de corp, iar centralul a lăsat jocul să continue.

Nemulțumit că arbitrul nu a apelat la consultarea VAR, Dan Petrescu a părăsit spațiul tehnic, a intrat pe teren și a înjurat într-un mod golănesc. A fost calmat cu greu de Către membrii staff-ului, fiind eliminat în minutul 89.

În prezent, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis suspendarea tehnicianului pe o perioadă de trei etape și a primit o amendă în valoare de 5000 lei.

Conform Regulamentului Disciplinar, folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase sau grosolane se sancționează cu suspendare de la 2 la 3 jocuri. Prin urmare, lui Dan Petrescu i s-a aplicat pedeapsa maximă și nu se va afla pe banca tehnică a CFR-ului, în cadrul următoarelor partide cu FC Botoșani, Oțelul și FCSB.

„Să primească și alții aceleași sancțiuni!”

Președintele celor de la CFR Cluj a declarat că Dan Petrescu nu i-a adresat injurii directe arbitrului, menționând că expresiile inadecvate au fost folosite abia după eliminarea acestuia, aspect care poate fi confirmat de reluările televiziunilor.

„Mi-e greu să comentez deciziile Comisiilor de Disciplină. Cei care greșesc este normal să fie sancționați. Dacă e mult sau puțin, păstrez pentru mine această părere. Dar ideea este să existe consecvență, să primească și alții aceleași sancțiuni.

Din ce am înțeles, Dan Petrescu nu a folosit acele cuvinte decât după ce a fost eliminat și acestea nu erau îndreptate către arbitri. Nu se scrie în raport, în funcție de ce se vede la TV, ulterior. Arbitrul trebuie să noteze ce a auzit nu ce se descoperă la câteva ore distanță. Nu știu ce a scris în raport. Nu cunosc detalii!”, a declarat Cristi Balaj, conform Fanatik.

Comisia de Disciplină a amendat mai multe cluburi din Superliga

Alături de CFR Cluj, și alte cluburi au primit sancțiuni pentru incidentele recente:

Dinamo: 7.500 de lei amendă (pentru meciul cu FCSB) și 5.000 (pentru meciul cu Csikszereda)

FCSB: 10.000 de lei (pentru meciul cu Dinamo)

Rapid: 5.000 de lei (pentru meciul cu FC Botoșani).