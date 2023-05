Să râdem cu Gigi Becali: Cu cine a negociat vânzarea FCSB. Concluzia discuțiilor e epică

De la nivelul unui om, care acum o săptămână se declara dezinteresat de fotbal și gata să iasă de sub lumina reflectoarelor, Gigi Becali a ajuns acum să dea interviuri pe bandă! Ieri, a vorbit 15 minute cu jurnaliștii care l-au abordat. Astăzi, a oferit noi declarații în cadrul emisiunii Fanatik SuperLiga, cu Ioana Cosma.

Cu acest prilej, patronul FCSB a povestit cum a negociat vânzarea clubului, oferind și o concluzie care spune totul despre această poveste creată de el: „Nu mai are rost să vorbim despre vânzarea echipei, acum vreau campionatul, visez la Liga Campionilor, vreau primăvară europeană în Liga Campionilor! Eu nu vreau puțin, vreau mult!“.

Ilie Dumitrescu l-a dat de gol

Când a pomenit despre vânzarea FCSB-ului, Becali a refuzat să zică numele celui interesat de preluarea echipei. „E român și e mai bogat ca mine“, a spus Becali. Peste câteva ore, la Digi Sport, el a fost dat de gol de analistul postului, Ilie Dumitrescu.

„După conferința aia de presă în care a anunțat că vinde echipa, Simi (n.r. - omul de afaceri Simion Apreutese) m-a rugat să-i intermediez o discuție cu Gigi (n.r. Gigi Becali). Am apelat la Victor Becali să discute cu Gigi, l-a sunat și, săptămâna trecută, a fost stabilită o întâlnire. Echipa a câștigat la Craiova și prețul (n.r. – de vânzare a FCSB-ului) nu mai e 25 de milioane de euro, s-a schimbat. Am văzut că a spus deja Gigi că prețul e altul pentru că FCSB va lua campionatul. Există și varianta unei colaborări, adică să fie cumpărate o parte din acțiuni“, a explicat Dumitrescu.

Apreutese n-a putut prelua nici măcar UTA!

Simion Apreutese e, într-adevăr, un potent om de afaceri, fiind implicat în domeniul construcțiilor. Firmele sale au avut o cifră de afaceri de 280 de milioane de euro, anul trecut. Doar că acesta e interesat de FCSB, în condițiile în care, în sezonul trecut, n-a putut cumpăra UTA! La vremea respectivă, Apreutese era interesat de preluarea formației din Arad, împreună cu alți trei investitori. Afacerea, în care urma să fie cooptat și Ilie Dumitrescu, a căzut pe ultima sută de metri.

Becali spune că e asaltat de oferte

Astăzi, în cadrul intervenției sale în emisiunea Fanatik SuperLiga, Gigi Becali a oferit noi detalii despre propunerile primite pentru FCSB.

„Da, da, da. E Simion Apreutese românul cu care am negociat. Vrea să dea 25 de milioane pe echipă. I-am zis că alta e situația. Dacă iau campionatul, costă 40, dacă nu-l iau, prețul rămâne 25. Apreutese cică are 3.000 de angajați, firme în Franța, Germania, Spania, Italia. Așa mi-a zis. Tranzacția s-ar face imediat, omul dă banii pe loc, pe toți, și asta e. A zis: «Dacă nu vrei să mai vinzi, îți dau 10 milioane, intru și eu cu 20-25%». Au venit și turcii, stăteau la hotel, și nu i-am mai primit. Ei voiau să ia și baza de pregătire cu 50 de milioane, 75 cu bază cu tot, dar nu m-a mai interesat, că dacă intru în Liga Campionilor, iau 50 de milioane. Turcii au vorbit cu un om de afaceri de aici, care are afaceri cu ei. Ei au venit, dar acum nu mai știam cum să o scot la capăt. Înainte, era altă situație, nu mai speram la campionat. Să vină după ce se termină campionatul“, a spus Becali.