Gigi Becali a prins glas: Interviu de 15 minute cu o dezvăluire-bombă VIDEO

În cazul lui Gigi Becali, ce spune acesta astăzi, nu mai e valabil mâine. Acest lucru s-a văzut, în mod repetat, după cum Adevărul a subliniat aici, enumerând toate anunțurile latifundiarului privind ieșirea din fotbal.

Acum, la o săptămână după ce a făcut o conferință explozivă, anunțând că e complet dezinteresat de fotbal și că iese din viața publică, patronul FCSB a uitat de tot ce spusese! Pentru că, astăzi, s-a oprit în fața ziarișitilor și a vorbit vreo 15 minute!

Printre altele, a spus că e gata să vândă FCSB, deși, realist vorbind, toată lumea știe că omul de afaceri aruncă vorbe goale și în această privință.

„Noi am revenit în lupta la titlu... Eu dau interviul asta... Eu am terminat. Am un client cu care negociez. A zis că va oferi 25 de milioane (n.r. – de euro pentru FCSB). Dar i-am transmis că nu mai vreau... Dacă vom câștiga campionatul, cred că pot obține 40-50 de milioane. Negociez cu el. Dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă. Dacă nu, iau 25. Persoana care e interesată de FCSB e român. E român, dar nu pot să spun cine e. E mai bogat ca mine. Eu, dacă vând FCSB, preiau FC Voluntari apoi și o fac campioană încă din primul an ca să arăt ce înseamnă să te pricepi la fotbal“, a spus Becali.

Play-off, etapa a VI-a

Sâmbătă: Sepsi – Farul 1-1

Duminică: CS U Craiova – FCSB 1-2

Luni: Rapid – CFR Cluj 3-1

Clasament

1. Farul Constanța 43 de puncte

2. FCSB 40p*

3. CFR Cluj 38p*

4. CSU Craiova 35p

5. Rapid 34p

6. Sepsi 25p

Play-out, etapa a VI-a

Vineri: FC U Craiova – Chindia 1-0

Sâmbătă: Mioveni – FC Argeș 0-2

Sâmbătă: Petrolul – Botoșani 1-0

Luni: „U“ Cluj – Voluntari 2-3

Astăzi: UTA – Hermannstadt 20.00

Clasament

1. FC U Craiova 31p

2. Petrolul 31p

3. Hermannstadt 27p

4. Voluntari 27p

5. Botoşani 27p

6. „U“ Cluj 26p

7. Chindia 22p

8. FC Argeş 20p*

9. UTA 18p*

10. Mioveni 11p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.

**În play-out, locurile 9 și 10 retrogradează direct, în timp ce locurile 7 și 8 vor juca un baraj de menținere / promovare cu locurile 3 și 4 din „B“.