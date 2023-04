Gigi Becali: „Mă declar biruit. Am terminat-o cu fotbalul”. Anunță că se retrage, învins de „structurile din spate”

După ce s-a războit la televizor cu toată lumea după ce FCSB a fost învinsă de Rapid cu 1-0, Gigi Becali a organizat luni o conferință de presă prin care anunță că renunță la echipa roș-albastră. Dacă ar fi prima dată, poate l-am crede, dar finanțatorul vicecampioanei a devenit un fel de Petrică din celebra fabulă cu lupul.

Cert este că, de data acesta, Gigi Becali are dreptate să se plângă de arbitraj, după ce ”centralul” Horațiu Feșnic a tolerat intrările extrem de dure ale gazdelor. „Am terminat. Ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Am 65 de ani... Nu mai pot. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Ar trebui să fie numit «Întuneric». Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies.

Așa ceva nu se poate. Am făcut o socoteală. 10 milioane înainte, 10 acum, vreo 3 milioane majorare de capital. Dacă dă cineva 25 de milioane, eu ies din fotbal. Nu am cum să contracarez nedreptatea și minciuna. Nu am cum să-i biruiesc. Sunt prea puternici, au prea multe structuri în spate. Ambii sunt ai lui Băsescu. Nu pot să o scot la capăt cu ei”.

Eu mă retrag. Îmi văd de viața mea. E inadmisibil ce a făcut Feșnic! Cum să mai joci fotbal?

Gigi Becali spune că clubul său nu va mai fi reprezentat în relația cu Federația Română de Fotbal: ”Azi am semnat ieșirea din toate funcțiile de la club. Tot ce înseamnă reprezentarea cu FCSB cu FRF nu va mai fi. Să facă ei ce Adunări Generale vor. Vali Argăseală nu mai merge la Comitetul Executiv ca să fim sclavi”.

Finanțatorul FCSB îl regretă pe fostul conducător al FRF Mircea Sandu și îl acuză pe actualul, Răzvan Burleanu, că nu se consultă cu cluburile când se iau decizii. ”«Te oblig să joci cu un jucător sub 21 de ani. Că sunt stăpân». Bine... Nu am ce face. Asta e tiranie. Nu o suport. Nu am ce căuta în tiranie. M-au biruit. Am fost obligat să fac fotbal feminin...

Acum spune «Aduc pe Vassaras. Eu, Comitetul Executiv». Întreabă-ne pe noi dacă vrem. «Pun eu antrenor la națională». Întreabă-ne și pe noi, din Comitetul Executiv. Lumea îl condamnă pe Mircea Sandu, dar ne avea o eleganță și o înțelepciune. Ne întreba”.

Dacă-l prindea pe Coman, îi rupea piciorul definitiv, pe toată viață îl distrugea.. Iar Feșnic era la 3 metri

