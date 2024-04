Erling Haaland, ironizat după ce a „dormit” pe teren în show-ul Real - City. Cele mai tari meme-uri GALERIE FOTO

Real Madrid a remizat, 3-3, cu Manchester City în ”finala” din sferturile Ligii Campionilor. Jucătorii clor două formații au oferit un spectacol de excepție, mai puțin supergolgheterul ”cetățenilor”, Erling Haaland, care nu s-a văzut pe teren.

Norvegianul a fost luat în bâză de internauți, care au făcut glume pe seama sa, subliniind că acesta marchează pe bandă rulantă în meciuri fără miză mare, dar se pierde când dă de o echipă tare, cum a fost acum, în Liga Campionilor. El a fost anihilat perfect de neamțul Rudiger, care nu l-a lăsat să miște în front.

Fanii s-au amuzat, înfățișându-l pe Erling Haaland ori în pat, dormind ”în timpul unui meci mare”, ori pus în lesă de fundașul german, ori pe post de Godzilla învins în King Kong.

Ce au spus cei doi antrenori

”Îmi imaginez că spectatorii s-au distrat pe cinste să vadă un meci cu 6 goluri, am pierdut mingea foarte ușor în unele momente. Acum 4-5 ani am fi pierdut acest meci cu 4 sau 5-1. Am creat tot mai mult pericol după ce ne-au întors în prima repriză și am reușit să înscriem două goluri grozave.

La pauză le-am spus jucătorilor că dacă vom continua să atacăm fără să fim organizați nu vom reuși nimic. Le-am zis să fie mai liniștiți, a trebuit doar să-i așteptăm pe Foden și Gvardiol să iasă la rampă (n.r. cei doi au marcat golurile 2 și 3 pentru Manchester City), a spus Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City.

De partea cealaltă, Carlo Ancelotti, tehnicianul lui Real Madrid, a punctat: ”A fost un meci extrem de echilibrat, competitiv, de luptă. Nu ne așteptam să marcheze acel gol (n.r. reușita lui Bernardo Silva din lovitură liberă din minutul 2). Dar am reacționat bine, cele două goluri pe care le-am luat în repriza a doua au fost imposibil de apărat, nu cred că am fost afectați, oricum”.