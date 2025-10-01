În timp ce marchează ca un marțian, Haaland se declară terorizat de moarte: „Vei merge în Rai? Vei merge în Iad?”

Cel mai bun atacant al echipei engleze de fotbal Manchester City și al naționalei Norvegiei, Erling Haaland, a vorbit deschis despre cele mai mari temeri ale sale și a recunoscut că cel mai mult se teme de moarte, scrie DPA.

„De fapt, mi-e puțin frică de moarte pentru că nu știu ce se întâmplă”, a declarat el pentru postul de televiziune norvegian NRK într-un interviu publicat miercuri.

„Aceste gânduri despre moarte apar frecvent și intens chiar înainte de a adormi. Este puțin înfricoșător când stai singur în pat înainte de a adormi și te gândești: Ce se va întâmpla în ziua în care voi muri? Vei merge în Rai? Vei merge în Iad? Unde vei merge?”, a spus el.

Haaland a vorbit și despre cum a gestionat moartea lui Ivar Eggja, care era un prieten apropiat de familie, cel mai bun prieten al tatălui său, și un sprijin pentru Erling de-a lungul carierei, care a decedat anul trecut, la 59 de ani.

„Cum fac față acestei situații? Este dificil. Este trist să nu-l mai am aici. Îmi va fi dor de el tot restul vieții”, a spus el.

Eggja i-a dat câteva sfaturi importante pe patul de moarte, spunându-i să se bucure de viață.

„Mi-a spus 'să ieși pe teren și să-i învingi pe toți, să te distrezi”, a spus Haaland. „A vrut să profit la maximum de viață, chiar și fără el. Și este important să ne amintim asta”, a adăugat atacantul norvegian.

Nordicul nu a părut de pe această planetă nici miecuri seară, când a marcat de două ori în partida AS Monaco - Manchester City 2-2, contând pentru etapa a doua din grupa unică a Ligii Campionilor. Erling are 52 de goluri înscrise în 50 de partide de Ligă.