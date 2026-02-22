S-a împiedicat după divorț și a căzut în brațele ispitei de la Insula Iubirii. Bruneta i-a furat mințile fostului fotbalist de la FCSB

La doar șase luni după ce a divorțat, Dragoș Nedelcu și-a găsit din nou fericirea alături de Amelia Noir, una dintre ispitele sezonului trecut al emisiunii Insula Iubirii. Până acum, cei doi au încercat să-și păstreze relația departe de ochii publicului.

Fotbalistul a încheiat oficial căsnicia cu Anca Gheauru în septembrie 2025, la numai trei luni de la nuntă, după ce se iubiseră din vara anului 2023. În trecut, Dragoș Nedelcu a avut o relație cu Aza Gabriela, care este acum partenera lui Horațiu Moldovan.

În prezent, jucătorul de la Stelei din Liga 2, și-a refăcut viața alături de Amelia Noir, în vârstă de 26 de ani. Tânăra își pregătește debutul în muzică, urmând să lanseze o piesă împreună cu interpretul de manele Tzancă Uraganu, conform celor relatate de cancan.ro.

Dragoș Nedelcu a ajuns la Steaua în septembrie 2025

Dragoș Nedelcu a ajuns liber de contract în Ghencea, după ce și-a reziliat înțelegerea cu Farul. Fotbalistul și-a protejat totodată drepturile financiare, deschizând un proces la Comisiile Federației împotriva clubului condus de Gică Hagi, pentru neplata salariilor restante.

Mijlocașul a mai evoluat pentru FCSB, echipă cu care a semnat în 2017 și unde a strâns 79 de partide. La momentul transferului, Gigi Becali a plătit peste două milioane de euro pentru serviciile sale, însă Nedelcu nu a reușit să se impună și a fost lăsat să revină liber la Farul. În returul sezonului 2021-2022, fotbalistul a fost împrumutat la Düsseldorf, în Bundesliga 2, adunând 10 apariții.

Nedelcu se poate mândri cu două titluri de campion în Liga 1, unul obținut cu Viitorul Constanța (2016-2017) și altul cu Farul (2022-2023). De asemenea, mijlocașul are șase selecții pentru prima reprezentativă a României și a cucerit o Cupă a României în 2020, alături de FCSB.