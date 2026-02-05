Ministrul Apărării, după controlul la CSA Steaua: „Oamenii s-au învățat să stea foarte lejer cu sume mari fără să-i întrebe nimeni”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România trebuie să fie capabilă să își apere teritoriul și să contribuie la securitatea NATO, subliniind că armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit. Oficialul a detaliat planurile de modernizare a industriei de apărare, controlul asupra banilor publici și inițiativele pentru echilibrarea pensiilor militare.

Ministrul a vorbit la Digi24 despre exercițiile în desfășurare la Smârdan și Cincu, cu participarea militarilor români, americani, francezi și polonezi: „Au venit americani, au venit cu aceste tancuri Abrams. E un lucru bun pentru România. Faptul că militarii români se antrenează cot la cot cu militari americani învață să folosească tehnologia. Atunci când noi cumpărăm tehnologie, știm direct să o folosim pentru că ne-am antrenat cu ea. Este un lucru extraordinar de bun”.

Referitor la posibila retragere a trupelor americane: „Pe ce se întâmplă în România, nu am astfel de indicații. A fost acea rotire la finalul anului trecut. Informațiile sunt că nu mai există o rotire semnificativă în continuare pentru situația României. Pleacă șapte, vin opt. O chestiune clasică, dar nu numere mari”.

Comisarul european pentru apărare a atras atenția că armata americană nu va rămâne în Europa la nesfârșit și că este nevoie de un răspuns pentru a compensa prezența celor 100.000 de soldați americani.

Ministrul Miruță a subliniat importanța autonomiei în apărare: „Pe noi trebuie să ne preocupe ca România să fie în stare să apere, România, Europa să fie în stare să apere Europa, NATO să fie în stare să apere țările membre NATO. Unele lucruri pot fi influențate direct, altele pot fi influențate diplomatic, politic, cu o componentă mai puțin directă pe decizii care țin de 32 de țări. Hai să ne concentrăm pe ce influențează absolut direct, adică ce putem face noi. Și noi facem”.

El a evidențiat creșterea constantă a cheltuielilor pentru apărare în ultimii doi ani și intenția de a dezvolta industria națională de armament: „Nu se poate doar să aștepți ca cineva să vină să-ți curețe pantofii când tu nu vrei nici să te apleci. România are o industrie de apărare, România are o armată care comandă constant. Armata română emite comenzi pe sunete mari. Armata română ia produse, ia echipamente, ia tehnologie și nu are cui să dea comenzile astea la nivel național de apărare”.

Corupția și reorganizarea industriei de apărare

Ministrul a recunoscut existența unor probleme serioase în sistem: „E corupție? Este. Celor care le este frică să vorbească despre corupție în Industria Națională de Apărare sunt foarte din circuitul ăsta. Nu se poate rezolva problema altfel. Am dat afară 21 de administratori speciali, am făcut documentele pentru a se selecta conducerea în 26 de companii de stat, cu speranța ca cei care au gând de șurubăreală să se mai gândească”.

El a folosit o metaforă sugestivă pentru a explica situația actuală: „O familie cu un apartament cu două camere. O cameră e curățică, curată, armata română, o cameră care ar trebui să producă pentru camera cealaltă, e cu geamurile sparte. Și noi ne autosabotăm, plătim la întreținere dublu pentru că acolo geamurile sunt sparte și suge căldura afară. Trebuie să oprim asta”.

Control la CSA Steaua și gestionarea banilor publici

Ministrul a comentat recentul control la CSA Steaua, atras de sumele mari alocate clubului: „Mie mi-a atras atenția suma asta, cam mare de bani raportat la ce se percepe în spațiul public că se întâmplă acolo.”

El a adăugat că există suspiciuni care trebuie verificate: „Suspiciunile încep să se confirme. Am început să pun așa piese din puzzle pe o foaie, dar încă imaginea e în ceață. În fiecare zi mai vine câte o noutate. Se mai face lumină pe pagina respectivă. Cred că e vorba de ambele: corupție și indolență. Oamenii s-au învățat să stea foarte lejer cu niște sume mari de bani fără să-i întrebe nimeni despre ce fac”.

Comunicațiile avionului prezidențial

Radu Miruță a confirmat funcționarea sistemului de comunicații de pe avionul Spartan folosit de președinte: „Datele pe care le am este că s-au făcut teste și funcționează. Discutăm de un sistem electronic de comunicații care are o emisie în anumite frecvențe, montat într-un avion care are și alte module de comunicații. Am trimis fabricantului toate detaliile tehnice primite de la STS, urmând ca fabricantul să ne confirme că nu există probleme de interferență. Cred că e o chestiune de zile până când producătorul va confirma”.

Pensiile militare și echilibrarea veniturilor

Ministrul a comentat declarațiile generalului Gheorghiță Vlad referitoare la pensiile militarilor: „Domnul general Vlad are dreptate. Veteranii și cei care au fost în teatre de operațiuni merită mult mai mult decât primesc de la statul român. Problema a plecat din momentul în care creșterea veniturilor celor în activitate nu a mai fost sincronizată să tragă după ea și creșterea pensiilor celor care nu mai sunt în activitate. Această nedreptate a început în 2017”.

El a explicat cum intenționează să reducă diferențele între pensiile militarilor: „Dacă oamenii primesc, să zicem, 10% în plus după ce îndeplinesc vârsta de pensionare și decid să rămână în activitate, vom economisi și vom putea folosi acești bani pentru a micșora nedreptățile. Nimeni nu va fi obligat să se pensioneze decât dacă își dorește asta”.

Sistemul anti-dronă și protecția frontierelor

Ministrul a comentat atacurile cu drone rusești la gurile Dunării: „Miza acestor atacuri sunt porturile de la Dunăre ale Ucrainei, la 100–200 de metri de malul românesc. Noi vedem dronele venind de obicei din zona Mării Negre. Sistemul anti-dronă despre care s-a discutat este operațional, dar integrarea în sistemul național mai are de lucru. Nu există un zid care să oprească absolut tot, dar urmărim foarte atent și până acum am reușit să protejăm zonele populate.

Analiza vârstei de pensionare și stimulente pentru militari

Ministrul a explicat că experimentează mai multe scenarii privind vârsta de pensionare, analizând dacă ajustarea pragului ar putea genera fonduri pentru a stimula militarii să rămână în activitate: „Indiferent de scenariu, oamenii nu vor fi forțați să aplice o lege modificată retroactiv. Se vor păstra drepturile prevăzute de legea existentă atunci când aleg să nu se pensioneze”.

Pentru recrutarea militarilor voluntari, Miruță a precizat că bugetul pentru 2026 prevede instruirea a 2.000 de oameni, cu posibilitatea creșterii la 3.000-4.000 în 2027, în funcție de interes și eficientizarea cheltuielilor interne: „Oamenii primesc casă, masă și, după patru luni de instruire, un salariu de 27.000 de lei brut, cu posibilitatea de a-și continua cariera militară. Ne uităm să facem rost de bani prin eficientizare, nu prin populism”.

Achiziții de echipamente și dezvoltarea industriei naționale

Ministrul a detaliat achizițiile în comun cu alte țări și condițiile de producție locală: „Am semnat contracte pentru 9,5 miliarde de lei exclusiv pentru înzestrarea armatei. Exemple: 12 elicoptere H225, rachetele Mistral, arme de asalt produse integral în România. Este esențial ca o bună parte din produsele finale să fie construite pe teritoriul național, inclusiv pentru a dezvolta șantierul naval de la Mangalia”.

El a precizat că primele investiții în producția locală, precum fabrica de vehicule autopropulsate de la Pitești, vor fi inaugurate săptămâna viitoare, marcând începutul producției și nu al livrării produsului final.

Combaterea fraudei și securitatea națională

Ministrul a subliniat că armata are mecanisme de autoprotecție pentru prevenirea fraudelor interne, exemplificând cazuri de corupție în unități militare, dar și modul în care acestea au fost rezolvate: destituiri, sesizări la DNA și măsuri de recuperare a prejudiciului.

El a atras atenția și asupra riscurilor războiului informativ și al dezinformării: „Scopul armatei este să protejeze populația. Dar mai există o ușă pe unde vine pericolul și ușa asta sunt electronii. Este o problemă de securitate națională. Am depus un proiect de lege în Parlament, iar a ignora problema ar fi o greșeală”.