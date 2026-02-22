Fotbalul american pierde un tânăr talent. La doar 25 de ani, starul NFL a fost găsit decedat în propriul garaj. Posibilă sinucidere

Fotbalul american este zguduit de pierderea tragică a lui Rondale Moore, starul NFL care s-a stins din viață la numai 25 de ani.

Potrivit poliției din Indiana, jucătorul a fost găsit într-un garaj, rănit prin împușcare, anchetatorii suspectând în primă instanță o sinucidere. Cercetările continuă, iar raportul medico-legal va oferi detalii suplimentare despre circumstanțele morții.

Moore a fost ales în runda a doua a Draftului NFL 2021 de către Arizona Cardinals, unde a evoluat timp de trei sezoane, apoi a trecut pe la Atlanta Falcons.

Ultimul său angajament a fost cu Minnesota Vikings, care a emis un comunicat oficial în care și-a exprimat durerea și solidaritatea față de familia și apropiații jucătorului: „Suntem profund îndurerați de dispariția lui Rondale Moore. Suntem în contact cu familia sa pentru a ne exprima condoleanțele și pentru a oferi tot sprijinul necesar. Gândurile noastre sunt alături de cei apropiați în aceste momente devastatoare!”.

Reacțiile îndurerate ale apropiaților

Antrenorul formației Minnesota Vikings, Kevin O’Connell, a mărturisit că vestea a fost una devastatoare, vorbind despre Moore ca despre „un tânăr modest, respectuos și extrem de dedicat profesiei sale”.

La rândul său, fostul coechipier al lui Moore, J. J. Watt, a publicat un mesaj plin de emoție pe rețelele sociale: „Mult prea devreme. Mult prea special. Atât de multe de oferit. Odihnește-te în pace, Rondale!”

Și clubul Arizona Cardinals a reacționat public, transmițând că este „devastat și cu inimile frânte”, potrivit ESPN.

Revelația de la Purdue University, umbrită de o carieră încercată de accidentări

Înainte să ajungă în NFL, Rondale Moore a impresionat la Purdue University, unde, în 2018, a fost desemnat All-American încă din primul sezon și a câștigat Paul Hornung Award, distincție oferită celui mai versatil jucător din fotbalul universitar. În trei ani, a strâns 1.915 yarzi și 14 touchdown-uri din recepții, la care s-au adăugat reușite importante și pe faza de alergare.

Ajuns în NFL, a evoluat trei sezoane pentru Arizona Cardinals, unde a fost titular în 23 de partide, reușind 135 de recepții pentru 1.201 yarzi și trei touchdown-uri. Totuși, problemele medicale i-au frânat ascensiunea: în 2024 a ratat complet sezonul după o accidentare gravă la genunchi suferită la Atlanta Falcons, iar în 2025 a suferit o nouă lovitură în presezon, pe când se afla la Minnesota Vikings.