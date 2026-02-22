search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fotbalul american pierde un tânăr talent. La doar 25 de ani, starul NFL a fost găsit decedat în propriul garaj. Posibilă sinucidere

0
0
Publicat:

Fotbalul american este zguduit de pierderea tragică a lui Rondale Moore, starul NFL care s-a stins din viață la numai 25 de ani.

Rondale Moore, starul NFL Foto/Imago Images
Rondale Moore, starul NFL Foto/Imago Images

Potrivit poliției din Indiana, jucătorul a fost găsit într-un garaj, rănit prin împușcare, anchetatorii suspectând în primă instanță o sinucidere. Cercetările continuă, iar raportul medico-legal va oferi detalii suplimentare despre circumstanțele morții.

Moore a fost ales în runda a doua a Draftului NFL 2021 de către Arizona Cardinals, unde a evoluat timp de trei sezoane, apoi a trecut pe la Atlanta Falcons.

Ultimul său angajament a fost cu Minnesota Vikings, care a emis un comunicat oficial în care și-a exprimat durerea și solidaritatea față de familia și apropiații jucătorului: „Suntem profund îndurerați de dispariția lui Rondale Moore. Suntem în contact cu familia sa pentru a ne exprima condoleanțele și pentru a oferi tot sprijinul necesar. Gândurile noastre sunt alături de cei apropiați în aceste momente devastatoare!.

Reacțiile îndurerate ale apropiaților

Antrenorul formației Minnesota Vikings, Kevin O’Connell, a mărturisit că vestea a fost una devastatoare, vorbind despre Moore ca despre „un tânăr modest, respectuos și extrem de dedicat profesiei sale”.

La rândul său, fostul coechipier al lui Moore, J. J. Watt, a publicat un mesaj plin de emoție pe rețelele sociale: „Mult prea devreme. Mult prea special. Atât de multe de oferit. Odihnește-te în pace, Rondale!

Și clubul Arizona Cardinals a reacționat public, transmițând că este „devastat și cu inimile frânte”, potrivit ESPN.

Revelația de la Purdue University, umbrită de o carieră încercată de accidentări

Înainte să ajungă în NFL, Rondale Moore a impresionat la Purdue University, unde, în 2018, a fost desemnat All-American încă din primul sezon și a câștigat Paul Hornung Award, distincție oferită celui mai versatil jucător din fotbalul universitar. În trei ani, a strâns 1.915 yarzi și 14 touchdown-uri din recepții, la care s-au adăugat reușite importante și pe faza de alergare.

Ajuns în NFL, a evoluat trei sezoane pentru Arizona Cardinals, unde a fost titular în 23 de partide, reușind 135 de recepții pentru 1.201 yarzi și trei touchdown-uri. Totuși, problemele medicale i-au frânat ascensiunea: în 2024 a ratat complet sezonul după o accidentare gravă la genunchi suferită la Atlanta Falcons, iar în 2025 a suferit o nouă lovitură în presezon, pe când se afla la Minnesota Vikings.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Paguba de 50.000 de euro suferită de un șofer, la Borș. S-a ales și cu dosar penal
stirileprotv.ro
image
Văduva lui Cotabiță, reținută pentru proxenetism. Alte 8 persoane, manageri şi angajaţi ai unor saloane de masaj erotic, sunt cercetate
gandul.ro
image
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
mediafax.ro
image
FCSB şi Dinamo, duel pentru transferul unui jucător din SuperLiga: “Suma nu este o problemă, mai ales că e under! Am discutat cu Andrei Nicolescu”
fanatik.ro
image
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani
antena3.ro
image
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
observatornews.ro
image
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
cancan.ro
image
39 ani munciți în România și Italia, răsplătiți cu 1.400 lei pensie! Cazul care revoltă pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Câţi bani faci într-o săptămână la Uber, în Bucureşti: încasări, taxe şi cheltuieli, dezvăluite de şoferi
playtech.ro
image
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ocolit de UEFA, Istvan Kovacs a primit vestea
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism!
romaniatv.net
image
Horoscop săptămânal. Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie în săptămâna 23 februarie – 1 martie
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?
click.ro
image
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
"Charles trebuie să abdice! E trist și șocant, dar William și Kate sunt acum adevărații Rege și Regină" Cum a răspuns prințesa

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești