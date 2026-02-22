Video Imagini șocante în Sibiu: un camion încărcat cu lemne se răstoarnă într-o prăpastie sub privirile celorlalți șoferi

Un camion încărcat cu lemne s-a răsturnat într-o prăpastie, weekendul acesta, în comuna Gura Râului, județul Sibiu.

În imaginile surprinse de camera de bord a unui șofer se vede cum camionul, după ce ia curba, se răstoarnă în prăpastie. Mai multe persoane aflate la fața locului au intervenit rapid pentru a salva șoferul.

Un accident asemănător a avut loc în decembrie 2025, când un camion s-a răsturnat într-o râpă de aproximativ 170 de metri, în zona Valea Arpașu Mare.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje din cadrul ISU Sibiu și ISU Brașov, precum și un echipaj de Poliție.

„Din păcate, în urma accidentului, ambele persoane implicate au fost declarate decedate. Salvatorii montani și pompierii au desfășurat o operațiune complexă de recuperare a victimelor din râpă, acestea fiind ulterior predate reprezentanților IML, conform procedurilor legale, în timp ce polițiștii au continuat cercetările pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

Acțiunea s-a încheiat după mai bine de șapte ore, când cei 14 salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov au ajuns înapoi la bază”, transmitea Salvamont Brașov.