Duminică, 22 Februarie 2026
Publicat:

Peste 42 de milioane de euro sunt investite într-un nou drum montan, construit în vestul României. A primit numele „Drumul Regelui” și leagă județele Arad și Hunedoara, prin Munții Zarandului, însă utilitatea lui este pusă la îndoială pe fondul depopulării satelor din regiune.

Gospodărie nelocuită de pe Drumul Regelui. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Gospodărie nelocuită de pe Drumul Regelui. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Consiliul Județean Hunedoara a anunțat semnarea contractului de execuție pentru 13 kilometri din „Drumul Regelui” (DJ 707), un tronson rutier care va conecta localitățile din Valea Crișului Alb cu cele de pe Valea Mureșului. Noua șosea va lega comunele Petriș (județul Arad) și Vața de Sus (județul Hunedoara) prin Munții Zarandului, cu o altitudine maximă de 900 de metri.

Drumul Regelui, construit cu fonduri europene

A primit numele „Drumul Regelui”, datorită legendei că vechiul său traseu forestier ar fi fost folosit, în perioada interbelică, de familia regală a României pentru a se deplasa de la Castelul din Săvârșin la stațiunea termală Vața de Sus.

Localnicii din satele zărăndene spun însă că un astfel de drum era imposibil de folosit cu autoturismul, iar în trecut oamenii abia puteau urca pe el cu carele, pentru a ajunge la pădurile, pășunile și sălașele aflate la „granița” celor două județe. Cu timpul, satele din Munții Zarandului au devenit tot mai pustii, iar vechiul drum intrat în legendă nu a mai fost folosit aproape deloc.

„Înspre Vața de Sus, drumul a devenit impracticabil, pentru că a crescut bercul (arbuști de pădure și fructiferi) pe marginile sale, iar mașinile trec cu greu pe acolo. Nu am mai coborât de mulți ani”, relata o bătrână care locuiește într-un cătun din Munții Zarandului, chiar la „cota zero”, adică pe linia dintre cele două județe.

Autoritățile din județele Hunedoara și Arad au colaborat la acest proiect și au reușit să obțină fonduri europene pentru drum. Primii patru kilometri ai noului drum au intrat în șantier în 2025, din localitatea Petriș până la limita județelor Hunedoara și Arad.

Licitația pentru al doilea tronson, de la limita județului Arad până în comuna Vața de Sus din județul Hunedoara, a fost finalizată mai greu, fiind întârziată de contestații, însă lucrările pot începe în curând. Data estimată pentru începerea lucrărilor este 1 martie 2026, iar constructorul are la dispoziție doi ani pentru finalizarea acestora.

„Investiția vizează modernizarea unui tronson de 13 kilometri pe raza județului Hunedoara, parte dintr-un proiect cu o lungime totală de 17,2 kilometri. Modernizarea Drumului Regelui este realizată în parteneriat cu județul Arad, județul Hunedoara având calitatea de lider. Obiectivul este finanțat prin Programul Regional Vest 2021–2027, iar valoarea totală a finanțării se ridică la 208.617.551 lei (cu TVA), din care 135.168.690 lei (cu TVA) sunt alocați tronsonului din județul Hunedoara, cuprins între Căzănești, comuna Vața de Jos, și granița cu județul Arad. Consiliul Județean Hunedoara asigură o cofinanțare în valoare de 200.557 lei”, a informat Consiliul Județean Hunedoara.

Atracții turistice și sate depopulate

Lucrările de pe tronsonul aflat în județul Hunedoara vizează refacerea structurii rutiere pe cei 13 kilometri, amenajarea a 16 intersecții cu drumuri laterale, realizarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale, reparații la cele patru poduri, construirea a 23 de ziduri de protecție și amenajarea a 29 de accese la proprietăți. Drumul montan va avea două benzi de circulație și este propus ca o soluție de revitalizare a Țării Zarandului, o zonă atractivă datorită stațiunii termale Vața de Sus și Văii Crișului Alb.

În apropiere se află municipiul Brad, fost centru minier care găzduiește singurul muzeu al aurului din Europa, iar Munții Apuseni atrag prin numeroasele monumente ale naturii și prin satele arhaice ale moților. În Arad, „Drumul Regelui” va coborî pe Valea Mureșului, în apropiere de Castelul familiei regale de la Săvârșin, iar în Hunedoara va ajunge la Căzănești, locul nașterii duhovnicului Arsenie Boca, și în apropiere de Țebea și Baia de Criș, locuri istorice care păstrează amintirea lui Avram Iancu și a lui Horea, Cloșca și Crișan.

În ciuda atracțiilor turistice propuse de acest traseu, localnicii se îndoiesc, în general, că drumul montan de peste 42 de milioane de euro va crește atractivitatea Țării Zarandului, o regiune tot mai depopulată în ultimele decenii, odată cu declinul industriei miniere din zonă.

Drumul Marmurei, al doilea drum montan finanțat cu fonduri europene

În următorii trei ani, un alt drum montan spectaculos, numit Drumul Marmurei (video) este promovat ca soluție la izolarea mai multor sate din Munții Poiana Ruscă, aflate în Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Noua șosea montană va lega, peste munți, văile Begăi din Timiș, Cernei din Hunedoara și Bistrei din Caraș-Severin și va fi modernizată pe 56 de kilometri.

Citește și: Transapuseana, drumul montan care face uitate Transfăgărășanul și Transalpina în timpul iernii

Proiectul a fost lansat oficial în toamna anului 2025 și este implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Vest, în parteneriat cu Consiliile Județene Timiș (lider de proiect), Caraș-Severin și Hunedoara. Potrivit ADR Vest, lucrările sunt estimate la 88 de milioane de euro (aproximativ 450 de milioane de lei), iar din această sumă aproape 48 de milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile, prin Programul Regional Vest.

Cea mai mare parte a finanțării va fi asigurată din fonduri europene, în timp ce CJ Timiș va contribui cu 135 de milioane de lei, CJ Caraș-Severin cu 64 de milioane de lei, iar CJ Hunedoara cu aproximativ 4,5 milioane de lei.

Drumul Marmurei va avea două segmente. Primul va lega județele Timiș și Caraș-Severin, pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova, iar cel de-al doilea va lega județele Caraș-Severin și Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos.

Noul drum va traversa patru comune: Tomești (Timiș), Zăvoi și Rusca Montană (Caraș-Severin) și Lunca Cernii de Jos (Hunedoara), care însumează circa 8.000 de locuitori, iar autoritățile au anunțat că le va facilita accesul către autostradă.

În acest moment, drumurile care conectează aceste zone sunt foarte greu practicabile cu autoturismul”, a informat, recent, Agenția de Dezvoltare Regională Vest.

