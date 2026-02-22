search
Tricolorele aduc aurul acasă! România, campioană europeană la tenis, după un parcurs remarcabil

0
0
Publicat:

Federația Română de Tenis a sărbătorit performanța impresionantă a echipei feminine U14, care a adus acasă titlul la Campionatul European Indoor - Winter Cup, după ce a învins Ucraina cu scorul general 2-1 în finală.

Performanța impresionantă a echipei feminine U14 la tenis Foto/FRT
Performanța impresionantă a echipei feminine U14 la tenis Foto/FRT

Parcursul tricolorelor a fost remarcabil

În sferturi, România a trecut fără emoții de Cehia, 3-0, iar în semifinale a produs surpriza eliminând favorita numărul 1, Marea Britanie, cu 2-1.

În finală, Natalia Dicu a început perfect pentru România, câștigând primul meci cu un scor categoric, 6-0, 6-1. Ucraina a egalat după ce Eva Bulai a pierdut partida ei, iar decizia titlului a revenit meciului de dublu. Natalia Dicu și Natalia Dragomir au trăit un duel tensionat, dar s-au impus dramatic cu 6-4, 4-6, 10-8, aducând aurul înapoi în România. 

Mesaj emoționant din partea FRT

Federația Română de Tenis a transmis felicitări echipei prin intermediul rețelelor sociale, subliniind efortul și determinarea tinerelor jucătoare.

„Performanță istorică pentru tenisul românesc: România, campioană europeană U14 indoor!

Echipa feminină U14 a României a obținut o performanță de referință pentru tenisul românesc, câștigând titlul la Campionatul European Indoor – Winter Cup, în urma victoriei cu 2-1 în finala disputată împotriva Ucrainei. Parcursul echipei noastre a fost unul remarcabil prin constanță și maturitate competițională. În sferturile de finală, România s-a impus cu 3-0 în fața Cehiei, iar în semifinale a învins favorita numărul 1, Marea Britanie, cu 2-1, calificându-se în ultimul act al competiției.

Titlul obținut reprezintă prima medalie de aur europeană la U14

Finala a debutat cu victoria categorică a Nataliei Dicu în fața Annei Kuznetsova, scor 6-0, 6-1. Reprezentativa Ucrainei a restabilit egalitatea prin succesul obținut de Mariia Kocherzhenko în meciul cu Eva Bulai, 6-2, 6-1. Titlul european a fost decis în proba de dublu, unde perechea Natalia Dicu / Natalia Dragomir a demonstrat echilibru, determinare și rezistență mentală, impunându-se cu 6-4, 4-6, 10-8.

Echipa României a fost alcătuită din Eva Bulai, Natalia Dicu și Natalia Dragomir, sub coordonarea căpitanului Radu Popescu. Titlul obținut reprezintă prima medalie de aur europeană indoor la categoria U14 din istoria României și confirmă valoarea acestei generații, precum și eficiența programelor de pregătire dedicate performanței la nivel juvenil.

Federația Română de Tenis felicită sportivele și staff-ul tehnic pentru profesionalismul, disciplina și spiritul de echipă demonstrate pe întreaga durată a competiției. Această performanță reconfirmă potențialul tenisului românesc și angajamentul Federației pentru dezvoltarea continuă a sportivilor de perspectivă!, a scris FRT, pe Facebook.

