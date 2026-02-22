MAGA, în delir după ce Trump a cerut publicarea dosarelor OZN. Ce spune Pentagonul despre existența extratereștrilor

Decizia lui Trump privind dosarele OZN este un instrument perfect de distragere a atenției de la dosarul Epstein, spun opozanții președintelui. În 2013, guvernul a admis existența Zonei 51, unde se testau aeronave spion, iar în 2024, Pentagonul a publicat un raport despre OZN-uri.

Associated Press relatează că Donald Trump a declarat că va cere Pentagonului și altor agenții să declasifice documente despre OZN-uri și viață extraterestră, invocând interesul public masiv. Contextul include declarațiile recente ale lui Barack Obama despre probabilitatea vieții extraterestre.

„Având în vedere interesul mare, voi ordona secretarului apărării şi altor departamente şi agenţii relevante să înceapă procesul de identificare şi publicare a dosarelor guvernamentale referitoare la viaţa extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate şi obiectele zburătoare neidentificate”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

La sfârşitul unui podcast difuzat weekendul trecut, Barack Obama, relaxat, a răspuns la o întrebare despre existenţa extratereştrilor: „Sunt reali, dar eu nu i-am văzut”.

În timpul interviului, el a adăugat că, din câte ştie, nu există „facilităţi subterane” menite să le ascundă existenţa, aşa cum sugerează unele teorii ale conspiraţiei.

Confruntat cu reacţiile de pe reţelele de socializare, fostul preşedinte a publicat duminică seara un mesaj pe contul său de Instagram pentru a-şi clarifica poziţia, susţinând că a făcut acele afirmaţii pentru a se încadra în atmosfera relaxată a podcastului.

„Statistic, universul este atât de vast încât şansele ca viaţa să existe în alte părţi sunt mari”, a explicat el. „Dar distanţele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât şansele să fim vizitaţi de extratereştri sunt slabe şi nu am văzut nicio dovadă în timpul preşedinţiei mele că extratereştrii ar fi luat contact cu noi. Serios!”, a mai spus Obama.

Delir în MAGA. "Dosarul OZN”, noul „Dosar Epstein”

Publicația The Daily Beast arată că declarația lui Trump a declanșat o operațiune frenetică de promovare din partea aliaților săi MAGA.

„ȘTIRI DIN ALTĂ LUME de la președintele Trump”, a scris secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, distribuind o captură de ecran a postării președintelui.

Trump i-a însărcinat pe Hegseth, împreună cu „alte departamente și agenții relevante”, să localizeze și să publice noile informații.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a distribuit și el anunțul președintelui confirmând că se va ocupa de identificarea dosarelor prin FAN (Fenomene Aeriene Neidentificate) și OZN (Obiecte Zburătoare Neidentificate).

„În această seară, președintele Trump dispune divulgarea completă a dosarelor FAN și OZN”, a scris membra Camerei Reprezentanților Nancy Mace, care s-a aflat și în fruntea eforturilor de a determina guvernul să publice mai multe dosare Epstein: „În octombrie, am scris către DoD, CIA, NSA și DNI cerând exact acest lucru. Adevărul aparține poporului.”

Parlamentarii Tim Burchett și Eric Burlison i-au mulțumit ambii președintelui, scriind că „a venit momentul” și că „publicul are dreptul să știe ce știe guvernul său”:

„Mulțumim, POTUS!”, a adăugat reprezentanta Anna Paulina Luna. „În calitate de președintă a Grupului de lucru care investighează aceste subiecte, vă suntem incredibil de recunoscători pentru că faceți acest lucru! Aștept cu nerăbdare să parcurg toate înregistrările video, fotografiile și rapoartele împreună cu publicul!”

Influenceri MAGA s-au grăbit și ei pe rețelele sociale să promoveze publicarea promisă a ceea ce Benny Johnson a numit „Dosarele OZN”.

Mișcarea lui Trump pare să fi fost concepută pentru a profita de momentul creat de comentariile virale făcute de fostul președinte Barack Obama weekendul trecut.

Ce declara Pentagonul în 2024 despre dovezile privind existența extratereștrilor

Publicația Time aduce în discuție un studiu al Pentagonului publicat în martie 2024, care a examinat relatările despre observații OZN din ultimul secol și nu a găsit nicio dovadă a existenței extratereștrilor sau a unei inteligențe extraterestre.

Studiul realizat de Biroul pentru Rezolvarea Anomaliilor în Toate Domeniile (All-domain Anomaly Resolution Office) din cadrul Departamentului Apărării a analizat investigațiile guvernului american, începând din 1945, privind observațiile privind obiectele zburătoare neidentificate. Acesta nu a găsit nicio dovadă că vreuna dintre ele ar implica semne de viață extraterestră sau că guvernul SUA și companiile private ar fi reprodus prin inginerie inversă tehnologii extraterestre și ar fi conspirat pentru a le ascunde publicului.

Raportul a demontat, de exemplu, afirmațiile potrivit cărora un fost oficial CIA ar fi fost implicat în gestionarea transportului și experimentării tehnologiei extraterestre și a precizat că un presupus document al comunității de informații din 1961, referitor la natura extraterestră a OZN-urilor, era de fapt neautentic.

„Toate eforturile investigative, la toate nivelurile de clasificare, au concluzionat că majoritatea observațiilor au fost obiecte și fenomene obișnuite și rezultatul unor identificări greșite”, se arată în raportul cerut de Congres.

De-a lungul anilor, oficialii americani au încercat să găsească răspunsuri la numeroasele raportări privind observații OZN, dar până în prezent nu au identificat nicio dovadă reală a vieții extraterestre. Un raport guvernamental din 2021, care a analizat 144 de observații ale unor aeronave sau dispozitive ce păreau să zboare cu viteze ori traiectorii misterioase, nu a găsit legături extraterestre, dar a oferit puține alte concluzii și a cerut colectarea unor date mai bune.

Subiectul a primit o atenție reînnoită vara anului 2023, când un ofițer de informații al Forțelor Aeriene, retras din activitate, a depus mărturie în Congres susținând că SUA ascunde un program de lungă durată care recuperează și analizează prin inginerie inversă obiecte zburătoare neidentificate. Pentagonul a negat afirmațiile sale și a declarat la sfârșitul lui 2022 că un nou birou al Pentagonului creat pentru a urmări rapoartele privind obiectele zburătoare neidentificate — același care a publicat raportul de vineri — a primit „câteva sute” de noi raportări, dar nu a găsit până acum dovezi ale vieții extraterestre.

Autorii raportului au spus că scopul a fost aplicarea unei analize științifice riguroase asupra unui subiect care a captivat de mult imaginația publicului american.

„AARO recunoaște că mulți oameni susțin sincer versiuni ale acestor convingeri, bazate pe percepția propriilor experiențe trecute, pe experiențele altora în care au încredere sau pe mass-media și platforme online pe care le consideră surse de informații credibile și verificabile”, se arată în raport.

„Proliferarea emisiunilor TV, a cărților, filmelor și a cantității uriașe de conținut de pe internet și din social media centrat pe subiecte legate de FAN a influențat cel mai probabil conversația publică pe această temă și a consolidat aceste convingeri în anumite segmente ale populației”, adaugă documentul.

Guvernul a confirmat, în 2013, existența Zonei 51

Time mai face referire și la faptul că în 2013, guvernul a confirmat existența Zonei 51 după ce CIA a declasificat documente care au dezvăluit că situl era un teren de testare pentru avioane spion, deși documentele nu menționau extratereștri.

Area 51 a fost învăluită în mister timp de decenii, așa că este firesc ca presupusele secrete extraterestre ascunse în acest sit izolat din deșert să fie readuse în atenția publicului în era rețelelor sociale.

Încă din anii 1950, oamenii au raportat observarea unor Obiecte Zburătoare Neidentificate (OZN-uri) la baza militară din sudul statului Nevada.

La 17 iunie 1959, Reno Evening Gazette a publicat un articol cu titlul „More Flying Objects Seen In Clark Sky”, descriind cum sergentul Wayne Anderson, din biroul șerifului local, s-a numărat printre mai mulți localnici care au observat ceea ce ziarul descria drept un obiect „verde strălucitor, coborând spre pământ cu o viteză prea mare pentru a fi un avion”.

Potrivit CIA, testele secrete de zbor au loc în zonă încă din 1955, când armata a început testarea avioanelor spion U-2 ale CIA, aproximativ în aceeași perioadă în care au început să apară raportările despre observații OZN — însă aceste informații au făcut puțin pentru a tempera teoriile de inspirație extraterestră care au înconjurat mult timp acest sit enigmatic.

Ce este Zona 51?

Area 51, denumită oficial Nevada Test and Training Range de la Groom Lake, este un poligon deschis de antrenament cu securitate ridicată pentru Forțele Aeriene ale SUA, situat în sudul statului Nevada — deși situl rămâne extrem de secret.

Publicul a aflat că Area 51 există oficial în august 2013, după ce Dr. Jeffrey T. Richelson, cercetător senior la National Security Archive al Universității George Washington, a depus în 2005 o cerere în baza Freedom of Information Act pentru informații despre programul de recunoaștere al avionului Lockheed U-2 al CIA, construcția și testarea secretă a avioanelor spion folosite pentru colectarea de informații.

Această cerere a obligat CIA să declasifice documente privind istoria programelor U-2 și A-12 OXCART și baza militară unde au fost construite și testate aeronavele — Area 51.

„Cu siguranță nu exista — așa cum v-ați aștepta — nicio discuție despre omuleți verzi aici”, a declarat Richelson, decedat în 2017, pentru The New York Times în 2013. „Aceasta este o istorie a U-2. Singura suprapunere este discuția despre zborurile U-2 și observațiile OZN, faptul că aceste aeronave care zburau la altitudini mari au fost cauza unora dintre observații.”

Malcolm Byrne, director adjunct și director de cercetare la National Security Archive, a declarat pentru TIME că Richelson a rezolvat indirect misterul din jurul Area 51. „Nu cred că Richelson urmărea în mod specific Area 51; pur și simplu, așa cum se întâmplă adesea în astfel de cazuri, există o coincidență fericită și sunt publicate materiale care prezintă interes pentru alți oameni.”

De ce a devenit Area 51 subiectul atâtor teorii ale conspirației?

Când sergentul Anderson a declarat pentru Reno Evening Gazette (astăzi Reno Gazette-Journal) că a observat un OZN în 1959, publicația a relatat și că baza Nellis Air Force Base, situată la aproximativ 130 de mile sud de Area 51, primise în precedentele trei săptămâni două rapoarte despre observații OZN.

Aceste rapoarte au apărut la doar câțiva ani după zvonurile despre prăbușirea unui OZN la Roswell, New Mexico, în 1947, despre care Roswell Army Air Field a spus ulterior că era un balon meteorologic. Forțele Aeriene au început investigarea afirmațiilor privind observațiile OZN în 1947, program devenit ulterior cunoscut sub numele de Project Blue Book în 1952. Până la încheierea proiectului, în 1969, Forțele Aeriene investigaseră peste 12.000 de cazuri.

Între timp, locuitorii din sudul statului Nevada au continuat să raporteze observații OZN, care, privite retrospectiv, erau probabil apariții ale avioanelor spion ultrasecrete aflate în testare. Chiar și așa, imaginația colectivă a continuat să zburde de atunci încoace.

56% dintre americani cred că extratereștrii există

Washington Post relatează, de asemenea, despre declarațiile lui Trump privind documentele declasificate.

„Timp de decenii, mulți politicieni au încercat să evite discuțiile despre posibila existență a extratereștrilor sau despre orice programe guvernamentale care studiază OZN-urile, îngrijorați că subiectele sunt tabu și dăunătoare din punct de vedere politic. Însă subiectul a devenit principal în ultimii ani, după articole despre programe federale secrete care au studiat fenomene neobișnuite, aparent inexplicabile. Agențiile guvernamentale au publicat videoclipuri cu aeronave care păreau să sfideze legile fizicii, determinându-i pe legislatori să facă presiuni pentru mai multe informații și să întrebe dacă a existat vreodată o mușamalizare coordonată”, arată publicația.

56 la sută dintre americani cred că extratereștrii există, potrivit unui sondaj din noiembrie realizat de YouGov.

Publicația amintește că fostul președinte Bill Clinton a făcut comentarii similare fostului președinte Obama, sugerând că ar putea exista viață extraterestră, dar spunând că nu avea cunoștințe directe despre aceasta.

Clinton a mai spus că a trimis oficiali federali să verifice existența vieții extraterestre în Zona 51 - o bază militară din Nevada care a fost prezentată în producțiile de la Hollywood ca adăpostind tehnologie extraterestră și chiar ființe extraterestre - dar căutările nu au scos la iveală nimic neobișnuit.

Lara Trump, nora președintelui, a declarat săptămâna aceasta într-un podcast al New York Post că Trump „s-a prefăcut puțin timid” atunci când membrii familiei l-au întrebat despre existența extratereștrilor. Ea a sugerat, de asemenea, că Trump ar putea pregăti un discurs despre posibilitatea existenței vieții extraterestre.

Distragere de la scandalul Epstein

Parlamentarul Thomas Massie (republican din Kentucky) l-a acuzat joi pe președintele Trump că se bazează pe discuțiile despre OZN-uri și viața extraterestră pentru a evita controversa din jurul dosarelor legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a realtat The Independent.

„Au folosit arma supremă de distragere a atenției în masă, dar dosarele Epstein nu vor dispărea... nici măcar pentru extratereștri”, a scris Massie pe platforma socială X, distribuind o captură de ecran a unei postări recente a lui Trump.

Președintele a declarat într-o postare pe Truth Social că va ordona Departamentului Apărării și altor agenții să publice publicului documente despre OZN-uri, pe care guvernul le numește fenomene anormale neidentificate (UAP), și „viață extraterestră și extraterestră”. El a menționat că această decizie a fost „bazată pe interesul extraordinar arătat”.

Massie, un critic deschis al lui Trump, a criticat dur modul în care Departamentul de Justiție (DOJ) a gestionat dosarele Epstein. Republicanul din Kentucky a fost co-inițiator al Legii privind transparența dosarelor Epstein împreună cu reprezentantul Ro Khanna (democrat din California) pentru a forța DOJ să publice documentele legate de ancheta sa asupra lui Epstein. Președintele a semnat proiectul de lege în noiembrie.

Legislatorul a criticat-o, de asemenea, pe procurorul general Pam Bondi pentru derularea lentă a dosarelor de către administrație și pentru redactarea masivă a documentelor, care au protejat numele victimelor, așa cum prevede legea, împreună cu numele unor figuri proeminente care l-au cunoscut pe Epstein și sunt menționate în documente. Cei doi au discutat în timpul unei audieri explozive a Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților la începutul acestei luni.

Președintele, al cărui nume apare în dosare, a negat orice faptă ilegală în legătură cu crimele lui Epstein.