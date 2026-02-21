search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Lovitură dură pentru CSA Steaua! Finanțarea clubului, redusă cu 12 milioane de euro. Ministrul Apărării, acuzat că bagă formația în colaps financiar

Radu Miruță a decis să reducă bugetul clubului CSA Steaua București cu 12 milioane de euro, după ce a trimis Corpul de Control să verifice cum au fost cheltuiți banii anul trecut.

Radu Miruță Foto/Facebook
Radu Miruță Foto/Facebook

Tăierea înseamnă o scădere de peste 35% din suma primită până acum, lucru care creează îngrijorare în cadrul clubului aflat în subordinea Ministerul Apărării Naționale.

„Se discută despre o reducere cu vreo 35%, adică să ajungă în jur de 20.000.000 de euro. Iar asta ar însemna să se reducă drastic activitatea sau chiar să se închidă unele secții sportive care, fie nu au bază să-și desfășoare activitatea, fie au rezultate mult sub standarde în ultimii ani.

Nu e nimic anunțat oficial, din cauză că bugetul pe 2026 nu s-a stabilit nici măcar la nivel de țară, dar în aceste condiții, despre o asemenea tăiere de fonduri publice ar fi vorba!, conform GSP.

„Pentru activitatea sportivă rămân doar vreo 12 milioane de euro!”

În total, Steaua a avut un buget de aproximativ 32 de milioane de euro, bani împărțiți la 34 de secții sportive. Aproape jumătate din această sumă se alocă salariilor încasate de angajați, potrivit sursei menționate anterior.

„Apoi, o bună parte din bani sunt pentru întreținerea și administrarea celor 9 baze ale clubului. Este vorba despre stadion, bazinul de înot, bazele sportive de la Săftica, Forban, din Plevnei, Complexul de schi de la Predeal, baza nautică de la Mangalia, sala «Mihai Viteazul» unde se joacă baschet și volei, precum și unitatea militară în care se află sediul clubului.

Practic, pentru activitatea sportivă rămân doar vreo 12 milioane de euro. Comparativ cu alte cluburi de drept public, precum CS Dinamo, CSM București, CSM U Craiova, Corona Brașov, CSM Constanța sau altele, care au mai multe secții, Steaua e chiar mai jos ca finanțare exclusiv pe sport!, mai scrie GSP.

Steaua vrea performanță la FOTE 2027 și promovarea în Liga 1

CSA Steaua București a anunțat că unul dintre obiectivele principale este pregătirea sportivilor pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027. Clubul spune că vrea să le ofere condiții bune de antrenament și sprijin tinerilor cu potențial.

În același timp, s-a vorbit și despre promovarea echipei de fotbal în prima ligă. Ministerul Apărării Naționale și-a arătat susținerea pentru găsirea unei soluții legale care să facă posibil acest pas.

„Conducerea MApN și-a reafirmat sprijinul pentru identificarea soluțiilor și a cadrului legal, în acord cu obiectivele sportive și tradiția clubului!, se arată într-un comunicat al CSA Steaua, publicat pe site-ul oficial.

