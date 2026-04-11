De ce a lipsit Cornel Dinu de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. „Procurorul” își va dormi somnul de veci tot la Cimitirul Bellu

Cornel Dinu (77 de ani) a lipsit vineri de la înmormântarea lui Mircea Lucescu (80 de ani), cel care i-a fost mai întâi coleg la Dinamo și la echipa națională, apoi rival ca antrenor în derby-urile Dinamo - Rapid, dueluri pigmentate cu declarații dure de ambele părți, iar în final au decis să îngroape securea războiului și să-și normalizeze relațiile.

„Procurorul”, cum este poreclit Cornel Dinu, n-a trecut nici pe la catafalc, în zilele de miercuri și joi, când toți oamenii și-au putut lua rămas-bun de la Mircea Lucescu la „Arena Națională”. De asemenea, vineri, n-a fost nici la slujba de oficiată la Biserica Sfântul Elefterie, și nici la Cimitirul Bellu, unde „Il Luce” își doarme somnul de veci.

Nu a fost vorba despre lipsă de compasiune din partea fostului coleg. În lumea fotbalului se știe că Dinu detestă înmormântările și că nu a fost prezent la niciun astfel de moment în care au fost implicați foști colegi de generație. Dorește să rămână cu amintirea lor din perioada în care trăiau.

Un prieten de-ai lui dezvăluie că Dinu nu a mers la Cimitirul Bellu când soția sa a fost condusă pe ultimul drum. Fostă juristă, Silvia Dinu a decedat în decembrie 2011, la vârsta de 63 de ani, după ce, cu 12 ani înainte, fusese diagnosticată cu diabet.

„Dinu nu a fost la cimitir nici când și-a îngropat soția. A mers doar la biserica unde a fost depusă. A rămas pe scaun în biserică, nu a mers la Bellu.

I-am spus odată că, având drum pe la Bellu, am aprins o lumânare și la căpătâiul soției sale și am vrut să-i trimis o poză, dar mi-a retezat-o brusc și mi-a zis să nu-i mai vorbesc despre asta. Mi-a zis că nu poate să suporte.

Dinu are loc de veci tot la Bellu. Va fi înmormânat lângă soție, pe Aleea Artiștilor, alături de fratele său mai mare, Costică. De când i-a murit soția, nu cred că Dinu a ajuns vreodată la cimitir”, dezvăluie un apropiat.

La pomenirea lui Lucescu a venit însă Valentin Ceaușescu, fiul Elenei și al lui Nicolae Ceaușescu. De-a lungul vieții, „Il Luce” a acuzat în repetate rânduri că familia Ceaușescu i-a blocat ascensiunea în fotbal, pe când era antrenor la Dinamo, favorizând-o pe rivala Steaua.

În presa italiană, la finalul anului trecut, Lucescu a declarat: „Nu am putut câștiga campionatul cu Dinamo, pentru că fiul său era la Steaua”.