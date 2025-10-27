search
Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
S-a rupt lanțul de iubire dintre Rădoi și Baiaram: fotbalistul a vrut să înapoieze cadoul primit de la antrenor. Patronul Craiovei pune paie pe foc

La partida de joi Universitatea Craiova - Noah 1-1, din Conference League, antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) l-a exclus din lot pe startul oltenilor, Ștefan Baiaram (22 de ani).

Ștefan Baiaram este convocat frecvent și la națională, dar nu prinde minute
Ștefan Baiaram este convocat frecvent și la națională, dar nu prinde minute

Nemulțumit, mijlocașul ofensiv a răbufnit, iar asta l-a determinat pe tehnician să nu-l folosească, socotind că starea de nervozitate i-ar fi adus alte probleme.

A dat cu ușa, a fost foarte nervos, atunci am spus să nu intre deloc decât să ia roșu, să-l pierdem pentru alte partide. E treaba lui, nu problema mea”, a explicat Mirel Rădoi.

Nu a fost prima dată când cei doi nu s-au aflat pe aceeași lungime de undă. În urmă cu aproximativ o lună, pe finalul partidei Universitatea Craiova - Farul 2-0, antrenorul i-a strigat lui Baiaram să iasă de pe teren, deși îl băgase în minutul 73. În cele din urmă, jucătorul a rămas pe gazon până la sfârșit, dar la următorul joc, 0-1 cu Oțelul, a fost rezervă și a intrat pe parcurs.

„Nu am fost de acord cu acest cadou”

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității, a dezvăluit că tehnicianul îl apreciază atât de mult pe elevul său, încât i-a făcut cadou un ceas în valoare de 18.000 de euro. Se știe că Rădoi este mare colecționar de ceasuri și de mașini de lux.

Ulterior, internaționalul român ar fi făcut un gest neașteptat. Ar fi vrut să-i înapoieze cadoul lui Rădoi, însă antrenorul în vârstă de 44 de ani a refuzat. Cel puțin aceasta este informația care a ajuns la urechile lui Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova.

A vrut să-l returneze acum vreo două săptămâni, dar Mirel nu a acceptat. Nu este o informație pe care vă puteți baza 100%. Asta am auzit. Eu, personal, nu am fost de acord cu acest cadou”, a declarat Mihai Rotaru, la emisiunea Digi Sport Special. Patronul oltenilor suferă că antrenorul are o mașină mai scumpă decât a lui în parcare.

Evaluat la 3 milioane de euro, Ștefan Baiaram formează un cuplu cu luptătoarea de kickbox Cristina Răduț.

Mirel poartă un ceas cât un apartament cu trei camere în Capitală

Tehnicianul „juveților” este un avid pasionat de ceasuri, iar la un meci cu Dinamo, de pe „Arena Națională”, și-a etalat, acum câte luni, un Richard Mille RM 011, ediție specială, realizată în parteneriat cu Felipe Massa, fostul star din Formula 1.

Ceasul Richard Mille RM 011 „Felipe Massa” este un model de lux creat împreună cu fostul pilot de Formula 1, Felipe Massa. A apărut în 2007 și se remarcă prin designul inspirat din motorsport și tehnologia de ultimă generație. Are un mecanism automat care se încarcă singur, cronometru, calendar și o carcasă rezistentă din titan sau alte materiale speciale.

Arată partea interioară a mecanismului (stil skeleton) și vine cu o curea de cauciuc confortabilă. Pe piața second-hand, un astfel de ceas costă în jur de 170.000 de euro, în funcție de starea lui și dacă vine cu cutia și actele originale.

Sport

