 FCSB, două mutări înaintea duelului cu Auda. Batubinsika a jucat la Cupa Mondială | adevarul.ro
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FCSB, două mutări înaintea duelului cu Auda. Batubinsika a jucat la Cupa Mondială

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Cu puțin timp înaintea debutului în Conference League, FCSB i-a legitimat pe Dylan Batubinsika, participant cu Congo la Cupa Mondială, şi Luca Stancu. Gruparea bucureșteană va juca astăzi, la 20.45, pe Stadionul Steaua, cu Auda (Letonia), prima manșă din turul 2 preliminar al competiției continentale cu numărul 3.

Batubinsika a făcut parte din lotul Congo la CM de fotbal (Foto: FCSB)
Batubinsika a făcut parte din lotul Congo la CM de fotbal (Foto: FCSB)

După eșecul din anul competițional precedent, unul în care a ratat nu numai titlul de campioană, ci și participarea în play-off-ul Superligii, formația din Berceni vizează atât revenirea la vârf pe plan intern, cât și o participarea cât mai îndelungată pe plan european. FCSB a debutat cu o victorie clară (2-0 cu FC Argeș), în noua ediție a campionatului. Iar înaintea acestui meci, antrenorul principal, Marius Baciu s-a arătat foarte mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, precizând însă că jucătorii ar trebui să pună calitatea individuală în slujba echipei: „Sunt foarte buni, s-au pregătit foarte bine și orice jucător care va veni va îmbunătăți ceea ce ne dorim noi. Avem niște ținte precise. Avem niște posturi pe care dorim să ni le îmbunătățim, dar trebuie să fim prudenți și atenți la ceea ce vom face în următoarea perioadă. În lot am jucători foarte buni, dar e clar că mai avem nevoie de câteva dubluri pe câteva posturi. (...) E clar că noi ne dorim jucătorii care ne pot ajuta, așa cum este cazul lui Eddy Gnahore.

FCSB și-a creionat grupul de fotbaliști, iar din acesta fac parte și unii care au fost accidentați în ultimul timp, precum Mihai Popescu și David Miculescu, dar care ar putea evolua în „dubla” cu letonii. În această postură nu se află, însă, Siyabonga Ngezana, a cărei recuperare este estimată a se încheia abia la toamnă. Pe lista trimisă la UEFA au fost trecuți Aymen Boutoutaou, Eddy Gnahore și Ronny Labonne, transferați în această vară.

Gruparea a anunţat alte două transferuri chiar înaintea meciului cu Auda (Letonia). Din Grecia, de la AEL Larissa, a venit fundaşul central congolez Dylan Batubinsika (30 de ani). Acesta a făcut parte din lotul echipei RD Congo la Cupa Mondială 2026, însă n-a evoluat în vreunul din cele trei meciuri disputate de africani în grupa K.

Crescut la centrul de juniori al lui PSG, Batubinsika a mai jucat pentru Antwerpen, Famalicao, Maccabi Haifa, AS St Etienne şi Larissa. El are selecţii la echipele U16 şi U20 ale Franţei, precum şi 15 selecţii şi un gol pentru naţionala RD Congo.

Al doilea transfer al roş-albaştrilor este fundaşul Luca Stancu (21 de ani), de la FC Hermannstadt. Acesta s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.

Tânărul Luca Stancu a semnat cu formația din Berceni (Foto: FCSB)
Tânărul Luca Stancu a semnat cu formația din Berceni (Foto: FCSB)

Adversara FCSB e pe 3 în Leonia

Fondată în 1969, sub numele FK Auda Riga, adversara bucureștenilor a activat o vreme în prima ligă letonă, câștigând titlul de campioană în 2001. Apoi a retrogradat și a revenit în elită în 2022, an în care a cucerit și Cupa. A mai triumfat în această competiție în 2025, fiind finalistă în 2024. În ultimii ani a participat constant în cupele europene, însă n-a trecut de calificări. Astfel, în ediția 2024/2025 a Conference League a depășit pe B36 Torshavn (Insulele Feroe / 2-0 și 1-0) și Cliftonville (Irlanda de Nord / 2-0 și 2-1), fiind eliminată de KF Drita (Kosovo / 1-0 și 1-3), în turul 3 preliminar. În turul 2 al ediției 2023/2024 a Conference League, a clacat în fața lui Spartak Trnava (Slovacia / 1-1 și 1-4), iar în turul 1 al Conference League 2025/2026 a fost eliminată de Larne FC (Irlanda de Nord / 2-2, 0-0 și 2-4 la lovituri de departajare).

Auda are un lot cu o valoare totală estimată la 5,6 milioane de euro. Echipa are o singură victorie în ultimele patru partide oficiale, în optimile de finală ale Cupei Letoniei, 1-0 cu FC Liepaja, printr-un gol marcat de Kone. Aceasta ocupă locul 3 în prima ligă, cu 40 de puncte, după RFS, care e lider cu 59 puncte, și Riga FC, care este pe 2 cu 58.

Prima manșă a confruntării FCSB – Auda va putea fi urmărită astăzi, de la 20.45, la Pro TV. Dacă va trece de echipa letonă FK Auda, FCSB va juca în turul 3 preliminar cu învingătoarea „dublei” dintre formația slovenă NK Aluminij și echipa albaneză FC Dinamo City. Bucureștenii vor disputa primul meci pe teren propriu.

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