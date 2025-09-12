Cele două fețe ale lui Mutu. În România se întreabă ce mare antrenor e Tudor, iar în Italia îl laudă

Fără echipă după episodul Petrolul Ploiești, atrenorul Adrian Mutu (46 de ani) a fost pus să comenteze meciul Juventus - Inter, de sâmbătă seară (ora 19:00). Jocul contează pentru etapa a 3-a din Serie A. Piteșteanul a jucat pentru ambele formații. Juventus - Inter este supranumit Derby d'Italia, iar pe banca milanezilor va sta românul Cristian Chivu (44 de ani).

Abordat în legătură cu situația de la Juve, Mutu l-a lăudat pe antrenorul croat Igor Tudor: „A adus intensitate, mai multă agresivitate în recuperarea balonului. Simt că urmăresc o echipă care încearcă să obțină ceva mai mult control, nu doar să aștepte adversarul. Deja se vede clar amprenta lui, care apoi trebuie transformată într-o identitate. Asta necesită timp”.

În România, Adrian Mutu, cu peste 100 de goluri în Serie A și cu 35 de reușite pentru națională, a analizat traiectoria de antrenor a lui Igor Tudor, cu care a împărțit vestiarul la Juventus, acolo unde „Briliantul” a făcut câteva dușuri, în sezonul 2005-2006 (7 goluri în 33 de meciuri).

Asta în timp ce fundașul și-a lăsat puternic amprenta asupra clubului piemontez, cu 110 apariții (15 goluri), în perioada 1998-2007 (cu o pauză de un sezon, 2005-2006, când a fost împrumutat la Siena). Românul se întreba cum a ajuns Tudor antrenor la Juventus, fără să fi fost recomandat de rezultate excepționale.

„A avut șanse la echipe mari din patru țări, dar nu a reușit”

„Am împărțit vestiarul cu Igor Tudor la Juventus. Igor Tudor este un antrenor care a fost la foarte multe echipe mari, Galatasaray, Olympique Marseille, PAOK Salonic, Udinese, Lazio. Gândește-te ce șanse a avut omul acest la echipe mari! Dacă le pui pe toate, aș vrea să fiu și eu la cea mai mică echipă pe care a pregătit-o.

Igor Tudor a avut niște șanse la echipe bune, mari! A avut șanse la PAOK Salonic, care este mare în Grecia, Marseille, foarte mare în Franța, Galatasaray și Lazio. Nu a reușit la niciuna, dar totuși îl cheamă Juventus. Eu cred că orice antrenor, nu mă refer la cei mari, s-ar duce la Juventus timp de două luni, ca să prinzi locul 4.

Vorbești de Juventus… Doar să treci în CV că ai antrenat Juventus. Poate reușește, așa cum nu a făcut-o la echipele mari, Igor Tudor la Juventus și mai rămâne un an sau doi la echipă. E o oportunitate mare pentru Igor Tudor, care a avut șanse la echipe mari din patru țări, dar nu a reușit, iar acum vine Juventus, care este cea mai mare dintre astea”, declara duplicitarul Adrian Mutu pentru fanatik.