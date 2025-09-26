search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale

Dat afară de Petrolul Ploiești și cu veniturile reduse de dispoziția CNA care interzice prezența vedetelor în reclamele la jocurile de noroc, antrenorul Adrian Mutu are mult timp liber la dispoziție. Piteșteanul și-a deschis propria școală de fotbal în București și onorează invitații la podcasturi. 

Adrian Mutu s-a dus pe cont propriu în Rusia
Adrian Mutu s-a dus pe cont propriu în Rusia

Zilele trecute, „Briliantul” și-a luat kilogramele în plus și a mers să joace fotbal de plăcere la Moscova. Nu s-a sinchisit de faptul că țara lui Vladimir Putin este ocolită de lumea bună din Europa, iar fotbalul rusesc a fost eliminat din toate competiții, fie că vorbim despre echipe de club sau despre echipe naționale. UEFA și FIFA au recurs la această măsură radicală, după ce Rusia a invadat Ucraina (24 februarie 2022).

Dacă doar ar fi jucat fotbal n-ar fi fost de incriminat, însă cel mai bun marcator din toate timpurile al naționalei (35 de goluri, la egalitate cu nașul său, Gică Hagi) a vorbit în numele FRF. El ar fi făcut o declarație care dinamitează poziția diplomatică a României față de Rusia invadatoare.

Conform presei din Rusia, Mutu s-a exprimat în legătură cu posibilitatea organizării unui meci amical între echipele naționale ale României și Rusiei! „Ce părere am despre posibilitatea de a organiza un meci amical între echipele naționale ale Rusiei și României? Desigur, toată lumea ar fi interesată să urmărească un astfel de meci. Și de ce nu? Echipa Rusiei a fost întotdeauna foarte puternică. Întotdeauna”, a spus Mutu, potrivit bookmaker-ratings.ru, publicație preluată de prosport

Turneu demonstrativ cu prezență pestriță

Turneul demonstrativ din capitala Rusiei, de la finalul săptămânii trecute, a fost o întrecere amicală cu șase echipe, la care au participat Legendele Rusiei, Legendele Serbiei, Legendele Turciei, Legendele Asiei, o echipă a Legendelor Europei și o echipă a legendelor Mondiale, din care a făcut parte și fostul internațional român.

Turneul a fost câștigat de Legendele Rusiei, care au trecut cu 8-4 de Legendele Europei. Mutu a și echipa lui au terminat pe locul trei, românul jucând alături de grecul Karagounis, brazilienii Aldarir, Maicon și Lima, bielorusul Hleb, sau neamțul Kuraniy.

La competiție au fost prezenți și alți fotbaliști precum francezul Sinama – Pongole, croatul Olic sau portughezul Maniche, sârbii Obradovic și Tosic, bulgarul Bojinov și o mulțime de ruși, în frunte cu Titov, Ignașevici, Zhirkov, Khlestov, Samedov și Pogrebnyak.

Adi Mutu, despre Călin Georgescu: „Este formidabil”

Apetența lui Mutu pentru drumurile la Moscova vine în contextul în care, la alegerile prezidențiale din 2024, fostul mare fotbaist s-a poziționat ca un susținător al lui Călin Georgescu, personaj trimis recent în judecată.

Îl cunosc. Nu personal, dar știam de el. Auzisem de dânsul. Am mai auzit niște speech-uri de-ale lui. Acum îl cunosc la fel cum o fac toți românii, pentru că a impresionat prin câștigarea primului tur. Nu se aștepta nimeni ca un candidat independent să câștige. Eu cred că nu se aștepta nimeni ca Elena Lasconi și Călin Georgescu să fie în turul 2.

O să spun un singur lucru despre domnul Călin Georgescu: sincer, îmi place cum vorbește. Atât pot să spun. Îmi place ce aud și ce spune. E un om echilibrat. A fost sportiv. Mi se pare un om echilibrat. Îmi place ce am văzut. Am văzut sporadic și câteva emisiuni.

Sincer, acum îmi place ce spune. Lasconi, în afară de treaba aia cu familia, a zis lucruri interesante. Eu nu vreau să mă asociez cu nimeni, pentru că nu vreau să influențez pe nimeni, dar faptul că cei doi au ajuns în finală spune ceva despre poporul nostru.

Este formidabil. (n.r. Are Călin Georgescu un discurs de președinte?) Păi are. E treaba mea cu cine votez, dar vreau să am un președinte care să mă facă mândru și vreau să țină cu românii. Asta e ceea ce eu vreau. Vreau un președinte care să ne apere. Care să fie în interesul țării”, a precizat Adrian Mutu, conform Fanatik.

Mutu nu este singurul star din Europa care șochează cu o vizită la Moscova. Italianul Francesco Totti (48 de ani), simbolul formației AS Roma, a fost puternic criticat la el acasă pentru că a acceptat invitația unui sponsor, o casă de pariuri, și a mers pentru un eveniment, de asemenea privat, în capitala Rusiei.

