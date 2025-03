Adrian Mutu a început colaborarea cu un afacerist controversat. Abia a terminat disputa cu un alt fost internațional

Rămas fără echipă, după ce a fost demis de Petrolul Ploiești, Adrian Mutu (46 de ani) se va concentra pe academia de fotbal pe care o va deschide împreună cu Paul Nicolau, afaceristul bucureșten cunoscut drept „Pescobar”.

Cei doi au făcut anunțul printr-un videoclip postat pe Tik Tok, filmat pe un teren de fotbal. Academia va purta numele lui Adrian Mutu, după cum au anunțat cei doi.

Anunță condiții de excepție la academie

Cei doi nu au oferit însă mai multe detalii. Oficial, există doar o pagină de Instagram numită „Academia de Fotbal Adrian Mutu”, înființată recent, cu doar două postări și 300 de urmăritori.

„Briliantul” a dezvăluit toate condiţiile de care va beneficia academia sa şi a recunoscut că ziua de 17 martie 2025 este o zi importantă pentru el:

„Astăzi, 17 martie 2025 este o zi importantă pentru mine şi pentru Academia Adrian Mutu. S-a început decopertarea terenului care va fi gata în două luni, până la 1 iunie. Academia Adrian Mutu va beneficia de condiţii extraordinare, de la gazon de ultimă generaţie, de 55 de mm, cu anti-şoc, nocturnă, vestiare şi multe alte lucruri. Te aştept! Vino şi tu”, a spus Adrian Mutu, pe contul său de Instagram.

Își extinde afacerea cu mâncare în toată țara

Paul Nicolau este un personaj controversat. Face concursuri pe rețelele sociale în care promite mașini luxoase, în timp ce face reclamă mascată unor cazinouri, stârnind curiozitatea Fiscului. La rândul lui, Mutu are contract semnat cu o altă casa de pariuri, unde îl are „coleg de platou” pe Dumitru Dragomir.

„Pescobar” este proprietarul restaurantului „Taverna Racilor” din Herăstrău, care este afacerea lui de bază. Paul Nicolau merge în fiecare județ al țării cu „Taverna”. S-a dus inclusiv la Piatra-Neamț, unde s-a întreținut cu celebrul Gheorghe Ștefan - Pinalti.

Dumitru Dragomir nu ratează nicio ocazie să-l laude public pe afacerist, făcându-i un PR puternic. Fostul șef LPF a anunțat că „Pescobar” o va sponsoriza pe jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru cu 30.000 de euro anual.

Scandal la „Taverna” gălățeană

La finalul anului trecut, „Pescobar” anunța câștigătorii francizei sale de la Galați. Era vorba de locația deținută împreună cu fostul fotbalist dinamovist Florin Cernat, poreclit „Păstrugă” și „Diamantul”, și de soția acestuia. Cei trei erau fericiți că au reușit să realizeze o colaborare care se anunța de succes, însă minunea a ținut câteva luni și s-a rupt la începutul anului.

Afacerea a mers de minune până când afaceristul a descoperit că meniul, compus din pește și fructe de mare, a fost modificat și a decis să renunțe la colaborarea cu fostul internațional.

Paul Nicolau a transmis că a fost nevoit să renunțe la colaborarea cu Florin Cernat, după ce restaurantul nu a respectat planul făcut de el și a decis să schimbe meniul, fapt care l-a deranjat la culme. Se pare că au existat și alte neînțelegeri, însă nu a vrut să ofere prea multe detalii, precizând doar că „cineva are probleme cu capul”.

„Trebuie lămuriri legat de situația din Galați, că unii au probleme mari de tot. Conceptul meu e în felul următor: eu vin, preiau o locație, implementăm tot meniul nostru, cu toate rețelele, absolut tot. Luna în curs învățăm personalul tot ceea ce ar trebui să continue acolo, exact cum noi lăsăm în condițiile în care lăsăm.

Ce s-a întâmplat la Galați e că, din diverse motive, cineva de acolo are probleme mari de tot și noi nu putem să intrăm în problemele lor, cu capul mă refer. Nu au respectat. Eu nu am în meniu fish sticks. Am muncit 14 ani de zile ca să mă feresc să bag în meniu fish sticks, toate sărăciile de mâncăruri când eu am un meniu, e validat, e full house. În prima lună când am stat eu la Galați am câștigat respectul tuturor horecarilor din Galați, am rupt Galațiul în două. (…)

Trebuie doar să se respecte ceea ce noi lăsăm acolo pentru că e o rețetă validată e business. Nu bagi tu în meniu fish sticks, ultimele mizerii, ultimele sărăcii. Am luat foc și am închis după ce le-am zis de 7 ori că nu e ok ce se întâmplă. Lași meniul, că asta înseamnă o franciză, lași același preț, aceleași cantități, același mod de a servi, tot. Nu s-a respectat. Orice prietenie am cu oricine, munca e muncă, banul e ban, e simplu”, a fost mesajul transmis de „Pescobar” pe Tik Tok.