Ce a scris Ronaldinho despre români, la o zi după ce a participat la Sports Festival, la Cluj-Napoca

Ronaldinho a participat sâmbătă la un meci demonstrativ în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, echipa sa de foste stele ale fotbalului remizând, 12-12, cu cea a românilor. La o zi după ce a fost vedeta Sports Festival, brazilianul a transmis un mesaj măgulitor românilor.

→ Imaginea 1/3: Ronaldinho, la Cluj-Napoca. Foto Facebook Sports Festival

Alături de Adriano, Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Ricardinho, Kevin Kuranyi şi Cristian Zaccardo, Ronaldinho a dat piept cu echipa României, formată din Adrian Mutu, Bogdan Lobonţ, Răzvan Raţ, Cosmin Contra, Adrian Ilie, Alexandru Chipciu şi Florin Cernat. După o oră de spectacol, meciul s-a încheiat 12-12, în aplauzele spectatorilor.

A doua zi, fostul star al Barcelonei și câștigător al Balonului de Aur a transmis un mesaj pe Instagram în care s-a declarat recunoscător pentru zilele petrecute în țara noastră: ”Mulțumesc României, pentru primire și afecțiune!!! Sunt foarte fericit că am petrecut câteva zile în această țară frumoasă, cu un popor atât de vesel și care iubește fotbalul… Evenimentul a fost un succes, invitați-mă din nou și revin cu drag!!!”.

Fostul fotbalist, care a adunat 97 de selecții în reprezentativa Braziliei, pentru care a marcat 33 de goluri, se arătase încântat de țara noastră și imediat după partida demonstrativă: "Sunt fericit și încântat că am venit la Cluj. E o plăcere enormă, am fost primit cu braţele deschise. Sunt jucători care fac fotbalul magic şi care vor duce mai departe magia acestui sport. Sunt fericit că sunt atâţia copii care nu m-au văzut jucând şi care se bucură. Mă simt recunoscător că am fost admirat de atâta lume, nu mă gândeam că voi ajunge aici, atât de departe de casă", a declarat Ronaldinho imediat după meci, citat de Agerpres.