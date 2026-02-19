search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
România, țara care a obținut locul 5 în lume la bob, fără să dețină o pârtie specifică: „A fost ca o minune”

0
0
Publicat:

Sportivul Mihai Cristian Tentea, care a obținut locul 5 în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, alături de George Iordache, a declarat că performanța le-a depășit așteptările.

Mihai Cristian Tentea și George Iordache, după cursă FOTO Facebook COSR
Mihai Cristian Tentea și George Iordache, după cursă FOTO Facebook COSR

E greu de descris ce am simțit ieri. A fost ca o minune, a fost un rezultat neașteptat, ne-am întrecut propriile așteptări pe care le-am avut înainte de a începe cursa. Este o performanță uriașă pe care o simțim și cu cât trece mai mult timpul, cu atât pare că acest rezultat este mai important”, a declarat pilotul Tentea.

Acesta a precizat că absența unei pârtii de bob în România a influențat nivelul de pregătire, dar că nu poate spune dacă rezultatul ar fi fost mai bun în cazul în care s-ar fi pregătit în țară. Situația este comparabilă cu cea a fostei jucătoare de tenis Simona Halep, care a triumfat la Wimbledon 2019, fără ca în țara noastră să existe un teren cu iarbă.

Desigur, dacă am fi avut o pârtie de bob în România, am fi avut așteptări mai mari, dar rezultatul final nu știu cât de mult ar fi fost diferit, dat fiind nivelul nostru actual. Dar mă gândesc că dacă am fi avut o pârtie poate ar fi fost și nivelul nostru mai sus. Dar nu avem de unde să știm, pentru că deocamdată atât avem. Și cu ce avem noi acum am reușit să excelăm într-un mod foarte frumos. Am reușit să arătăm lumii că nu e neapărat nevoie să avem o pârtie, ci să îți dorești foarte mult să performezi când contează cel mai mult. Ne-am focusat pe lucrurile care contează și ăsta a fost cel mai important lucru”, a afirmat boberul român.

În anul preolimpic am fost susținuți foarte mult de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, am primit un bob nou de patru persoane și câteva perechi de patine, care ne-au ajutat foarte mult, ne-au ajutat să avem o șansă egală cu celelalte echipe mai puternice. Ne-au ajutat să avem opțiuni în a alege patine. Am avut posibilitatea de a avea o șansă egală cu ceilalți”, a completat acesta.

Felicitați de Nicușor Dan

Tentea a afirmat totodată că s-a simțit măgulit de felicitările primite din partea președintelui României, Nicușor Dan.

Este într adevăr măgulitor să te sune președintele, se simte într-un mod ciudat. Nu suntem obișnuiți să primim atâta atenție. Fiecare mesaj din partea oamenilor pe care nu îi cunoaștem este măgulitor, într-adevăr, se simte diferit, se simte ca și cum în sfârșit avem și noi parte de performanță în adevăratul sens al cuvântului și sperăm că de acum înainte să fie din ce în ce mai bine”, a mai spus Tentea.

Colegul său de bob, George Iordache, apreciază că ultima manșă din concurs a fost cea mai bună a echipajului românesc.

După părerea mea ultima șansă manșă a fost cea mai bună. Probabil că am avut și foarte multe emoții și totul se simte diferit. Nu este atât de simplu nici în spate, trebuie foarte mult antrenament, trebuie multe coborâri, multe sincronizări la start. Dar ne putem mândri cu acest rezultat”, a spus Iordache.

El consideră că atmosfera din interiorul echipei este foarte importantă în concurs: „Atmosfera din interiorul echipei este foarte importantă, ăsta este secretul într-o echipă unită și bine pusă la punct. Întotdeauna vor veni și rezultatele”.

Boberii Mihai Cristian Tentea și George Iordache au reușit marți cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, la Milano-Cortina.

Tentea și Iordache și-au păstrat locul ocupat luni, după primele două manșe, dar ei ar fi putut spera la mai mult dacă în prima manșă nu ar fi fost cronometrați cu al zecelea timp.

Românii au fost înregistrați cu timpul cumulat de 3 min 42 sec 37/100, acesta fiind cel mai bun rezultat românesc la Jocurile Olimpice de iarnă după 1992 (Albertville), când Ioan Apostol și Liviu Cepoi ocupau locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin. Tentea și Iordache au depășit locul al șaselea ocupat de aceiași doi sănieri în 1994, la Lillehammer.

Mihai Tentea și George Iordache au reușit cea mai bună performanță a României la bob după JO din 1972, de la Sapporo.

Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă a fost bronzul câștigat la bob-2 masculin, de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

Top articole

