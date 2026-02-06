România și Turcia se luptă pentru un talent al apărării. FRF pune banii pe masă pentru a-l convinge pe jucătorul-cheie, înainte de baraj

Oficialii Federației Române de Fotbal au revenit la masa negocierilor cu Umit Akdag, în încercarea de a-l determina pe fundașul de 22 de ani să opteze pentru prima reprezentativă a României, conform jurnaliștilor turci.

Deși este născut pe teritoriul României, Akdag are rădăcini turcești, ceea ce îi oferă posibilitatea de a alege între cele două naționale.

Apărătorul central a fost un jucător important al României U21 în perioada în care echipa era condusă de Daniel Pancu, însă, între timp, și-a manifestat public dorința de a îmbrăca tricoul naționalei de seniori a Turciei. Chiar dacă Mircea Lucescu a încercat să-l convingă, explicându-i că se află pe lista sa de opțiuni pentru echipa mare, fotbalistul legitimat la Alanyaspor nu și-a schimbat poziția.

FRF a reluat negocierile cu tânărul fundaș

Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, reprezentanții Federației Române de Fotbal au reluat discuțiile cu fundașul la finalul lunii ianuarie, deplasându-se în Turcia.

Obiectivul principal al oficialilor FRF a fost să-l determine pe fundașul de 22 de ani să aleagă prima reprezentativă a României, iar pentru asta i-au fost oferite și diverse avantaje financiare asociate convocării la echipa națională.

În paralel, Akdag se află și pe radarul Federației Turce de Fotbal

Selecționerul Vincenzo Montella ar intenționa să îl includă în lot pentru barajul programat în luna martie, chiar împotriva României. Decizia finală este așteptată în cursul lunii februarie.

În plan sportiv, apărătorul central a revenit în acest sezon la Alanyaspor, după perioade de împrumut la Toulouse și Göztepe, și s-a impus rapid ca titular. Fostul jucător al naționalei U21, pregătit de Daniel Pancu, a adunat 18 apariții și un gol în actuala stagiune, evoluțiile sale constante stârnind interesul unor cluburi de top din Turcia, precum Fenerbahçe și Trabzonspor.