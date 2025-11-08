România, pedepsită aspru de FIFA pentru rasism! FRF, obligată să scoată zeci de mii de euro din buzunar, după confruntarea cu Austria

FIFA a decis să pedepsească România după incidentele apărute la meciul cu Austria, disputat în octombrie și câștigat de tricolori cu 1-0.

Federația Română de Fotbal (FRF) a primit o amendă de 61.000 de euro și o sancțiune care presupune închiderea parțială a stadionului la următorul meci pe teren propriu.

Astfel, la partida cu San Marino, ultima din campania de calificare pentru Cupa Mondială, aproximativ 15% din tribune nu vor putea fi folosite. Cum jocul se va desfășura la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, asta înseamnă că circa 2.200 de locuri vor rămâne goale.

FIFA a sancționat Federația Română de Fotbal pentru „comportament rasist sau discriminatoriu al suporterilor, pentru neaplicarea normelor de siguranță, pentru aprinderea materialelor pirotehnice și pentru gesturi sau scandări prin care se transmite un mesaj nepotrivit pentru un eveniment fotbalistic”, scrie Mundo Deportivo.

Obiectivul principal al tricolorilor

În luna noiembrie, România va juca ultimele două partide din calificările pentru Cupa Mondială: una în deplasare, în Bosnia, și cealaltă acasă, la Ploiești, împotriva San Marino.

Scopul principal al echipei este să termine pe locul al doilea în grupă, poziție care ar aduce avantaje importante la tragerea la sorți a meciurilor de baraj.

Totuși, indiferent de rezultatele acestor două meciuri, România are deja asigurat locul la baraj, datorită faptului că a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).