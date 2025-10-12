search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Scenariul miraculos care poate califica România la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor

0
0
Publicat:

Golul din prelungiri marcat de Virgil Ghiță, fundașul echipei germane Hannover, a adus trei puncte preționase pentru naționala de fotbal României. Tricolorii au câștigat prima finală, dar mai au nevoie de un succes cu Bosnia, în deplasare, precum și un succes, altfel scontat, cu San Marino.

Ianis, căpitan și decar la națională, a dat centrarea la gol FOTO Facebook
Ianis, căpitan și decar la națională, a dat centrarea la gol FOTO Facebook

Naționala pe locul trei în grupă, la trei puncte sub Bosnia și la cinci sub Austria. Cu două etape rămase de disputat, România păstrează șanse reale doar la locul doi, de baraj. Deși matematic se poate obține și calificarea directă, pentru asta este nevoie ca România să le învingă pe Bosnia și pe San Marino, iar Austria să piardă și cu Cipru, și cu Bosnia. Într-un astfel de scenariu, România ar ajunge la egalitate cu Bosnia pe primul loc și diferența s-ar face la golaveraj.

Pentru a fi sigur pe locul doi, România are nevoie să câștige cu Bosnia și San Marino și Bosnia să nu o bată pe Austria în ultima etapă.

„Tricolorii” pot prinde locul doi și dacă obțin șase puncte din ultimele două runde și bosniacii reușesc să o învingă pe Austria, dar doar cu o victorie la scor cu San Marino. În acest scenariu, România și Bosnia ar fi la egalitate de puncte, câte 16, iar diferența s-ar face la golaveraj. Acum, Bosnia, care duminică a avut amical cu Malta (câștigat cu 4-1) are golaveraj +8, iar România, +5.

În cazul unui egal cu Bosnia, România păstrează șanse la locul doi, dar va trebui să o învingă la scor pe San Marino și Bosnia să piardă cu Austria.

România va fi oricum la barajul de calificare la Cupa Mondială, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor, dar accederea la baraj din postura de ocupantă a poziției secunde i-ar putea aduce un adversar mai accesibil în semifinală.

Rezultatele de duminică

San Marino - Cipru 0-4

România - Austria 1-0

Clasament Grupa H

1. Austria 6 5 0 1 19-3 15

2. Bosnia-Herțegovina 6 4 1 1 13-5 13

3. ROMÂNIA 6 3 1 2 11-6 10

4. Cipru 7 2 2 3 11-9 8

5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0

Programul ultimelor etape din preliminarii

15 noiembrie

Cipru - Austria (19:00)

Bosnia și Herțegovina - ROMÂNIA (21:45)

18 noiembrie

Austria – Bosnia și Herțegovina (21:45)

ROMÂNIA – San Marino (21:45)

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Mănăstirea unde a fost canonizat ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
gandul.ro
image
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată urnele
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
Ce au scris austriecii înaintea meciului de la București: „Înainte era Coreea de Nord, cânii alergau pe străzi. Acum...”
gsp.ro
image
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov
playtech.ro
image
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Schimbări importante în Codul Muncii. Ce angajați vor avea beneficii în plus
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Filmul „Faleze de nisip” sfidează comunismul jpeg
Filmul „Faleze de nisip” sfidează comunismul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică