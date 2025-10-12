Scenariul miraculos care poate califica România la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor

Golul din prelungiri marcat de Virgil Ghiță, fundașul echipei germane Hannover, a adus trei puncte preționase pentru naționala de fotbal României. Tricolorii au câștigat prima finală, dar mai au nevoie de un succes cu Bosnia, în deplasare, precum și un succes, altfel scontat, cu San Marino.

Naționala pe locul trei în grupă, la trei puncte sub Bosnia și la cinci sub Austria. Cu două etape rămase de disputat, România păstrează șanse reale doar la locul doi, de baraj. Deși matematic se poate obține și calificarea directă, pentru asta este nevoie ca România să le învingă pe Bosnia și pe San Marino, iar Austria să piardă și cu Cipru, și cu Bosnia. Într-un astfel de scenariu, România ar ajunge la egalitate cu Bosnia pe primul loc și diferența s-ar face la golaveraj.

Pentru a fi sigur pe locul doi, România are nevoie să câștige cu Bosnia și San Marino și Bosnia să nu o bată pe Austria în ultima etapă.

„Tricolorii” pot prinde locul doi și dacă obțin șase puncte din ultimele două runde și bosniacii reușesc să o învingă pe Austria, dar doar cu o victorie la scor cu San Marino. În acest scenariu, România și Bosnia ar fi la egalitate de puncte, câte 16, iar diferența s-ar face la golaveraj. Acum, Bosnia, care duminică a avut amical cu Malta (câștigat cu 4-1) are golaveraj +8, iar România, +5.

În cazul unui egal cu Bosnia, România păstrează șanse la locul doi, dar va trebui să o învingă la scor pe San Marino și Bosnia să piardă cu Austria.

România va fi oricum la barajul de calificare la Cupa Mondială, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor, dar accederea la baraj din postura de ocupantă a poziției secunde i-ar putea aduce un adversar mai accesibil în semifinală.

Rezultatele de duminică

San Marino - Cipru 0-4

România - Austria 1-0

Clasament Grupa H

1. Austria 6 5 0 1 19-3 15

2. Bosnia-Herțegovina 6 4 1 1 13-5 13

3. ROMÂNIA 6 3 1 2 11-6 10

4. Cipru 7 2 2 3 11-9 8

5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0

Programul ultimelor etape din preliminarii

15 noiembrie

Cipru - Austria (19:00)

Bosnia și Herțegovina - ROMÂNIA (21:45)

18 noiembrie

Austria – Bosnia și Herțegovina (21:45)

ROMÂNIA – San Marino (21:45)