România - Austria, meciul adevărului în preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a anunțat echipa: Ianis Hagi e căpitan

După un parcurs șchiopătat în campania de calificare la Cupa Mondială 2026, naționala României joacă în această seară ”meciul adevărului”. Contra favoritei grupei, Austria, o echipă aflată în cea mai bună formă, cu 5 victorii din 5 partide, tricolorii au șansa să-și repare moralul, să vadă unde se situează la ora actuală, dar și să facă un pas important spre locul 2, care duce la barajul pentru Mondiale.

UPDATE 21.20. Tricolorii au ieșit la încălzire, în uralele tribunei. „Aplauze pentru Generația de Suflet. Ea e generația care ne unește. Hai, România!”, s-a auzit la stația de amplificare a stadionului.

UPDATE 21.00. Primul 11 al Austriei: Schlager - Posch, Alaba, Lienhart, Mwene - Laimer, Seiwald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch.

La startul meciului, România pornește de pe locul 4, fiind depășită în urmă cu câteva ore și de selecționata Ciprului, învingătoare cu 4-0 în fața lui San Marino. Pentru a spera la poziția secundă, naționala are două scenarii. Unul în care să învingă Austria, Bosnia și San Marino (ar face 16 puncte) și Bosnia să să nu câștige cu Austria (ar acumula 14 puncte). Mai există și varianta în care tricolorii să facă egal cu Austria, să bată Bosnia și San Marino (ar ajunge la 14 puncte) și Bosnia să piardă cu Austria (ar rămâne cu 13 puncte).

Naționala are oricum asigurat locul la barajul din martie anul viitor. Datorită parcursului din Liga Națiunilor, tricolorii vor ajunge la baraj, dar vor fi în ultima urnă valorică la tragerea la sorți. Dacă vor merge la baraj în urma ocupării locului 2 în grupă, atunci ar fi într-una din primele două urne.

Atacăm cu Bîrligea, Man, Hagi și Mihăilă

Cu mai bine de o oră înainte de startul partidei, Mircea Lucescu a anunțat oficial echipa cu care va aborda întâlnirea. Ianis Hagi l-a convins pe selecționer că merită să fie titular, grație evoluției din meciul cu Moldova (2-1), însă nu și Olimpiu Moruțan, cam singurul tricolor cu sclipiri din lotul formației noastre.

Iată echipa României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Sava – Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut.

La centru se va afla Davide Massa, care va fi ajutat de asistenții Filippo Meli și Stefano Alassio. Italianul ne-a arbitrat ultima oară în noiembrie 2023, când am învins Elveția la București și am câștigat grupa de calificare la Euro 2024.

Partida începe la ora 21.45, e televizată de Antena 1 și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe adevarul.ro.

Imnul României va fi interpretat la meciul de pe Arena Națională de tenorul Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați soliști ai generației sale. La meci sunt așteptați în jur de 40.000 de spectatori.

Programul ultimelor etape din preliminariile CM 2026, grupa H

12 octombrie

San Marino – Cipru 0-4

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino