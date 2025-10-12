search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

România - Austria, meciul adevărului în preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu a anunțat echipa: Ianis Hagi e căpitan

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După un parcurs șchiopătat în campania de calificare la Cupa Mondială 2026, naționala României joacă în această seară ”meciul adevărului”. Contra favoritei grupei, Austria, o echipă aflată în cea mai bună formă, cu 5 victorii din 5 partide, tricolorii au șansa să-și repare moralul, să vadă unde se situează la ora actuală, dar și să facă un pas important spre locul 2, care duce la barajul pentru Mondiale.

Triclorii, așteptați să facă un meci mare. Foto frf.ro
Triclorii, așteptați să facă un meci mare. Foto frf.ro

UPDATE 21.20. Tricolorii au ieșit la încălzire, în uralele tribunei. „Aplauze pentru Generația de Suflet. Ea e generația care ne unește. Hai, România!”, s-a auzit la stația de amplificare a stadionului.

UPDATE 21.00. Primul 11 al Austriei: Schlager - Posch, Alaba, Lienhart, Mwene - Laimer, Seiwald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch.  

La startul meciului, România pornește de pe locul 4, fiind depășită în urmă cu câteva ore și de selecționata Ciprului, învingătoare cu 4-0 în fața lui San Marino. Pentru a spera la poziția secundă, naționala are două scenarii. Unul în care să învingă Austria, Bosnia și San Marino (ar face 16 puncte) și Bosnia să să nu câștige cu Austria (ar acumula 14 puncte). Mai există și varianta în care tricolorii să facă egal cu Austria, să bată Bosnia și San Marino (ar ajunge la 14 puncte) și Bosnia să piardă cu Austria (ar rămâne cu 13 puncte).

Naționala are oricum asigurat locul la barajul din martie anul viitor. Datorită parcursului din Liga Națiunilor, tricolorii vor ajunge la baraj, dar vor fi în ultima urnă valorică la tragerea la sorți. Dacă vor merge la baraj în urma ocupării locului 2 în grupă, atunci ar fi într-una din primele două urne.  

Atacăm cu Bîrligea, Man, Hagi și Mihăilă

Cu mai bine de o oră înainte de startul partidei, Mircea Lucescu a anunțat oficial echipa cu care va aborda întâlnirea. Ianis Hagi l-a convins pe selecționer că merită să fie titular, grație evoluției din meciul cu Moldova (2-1), însă nu și Olimpiu Moruțan, cam singurul tricolor cu sclipiri din lotul formației noastre.
Iată echipa României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Sava – Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut.

La centru se va afla Davide Massa, care va fi ajutat de asistenții Filippo Meli și Stefano Alassio. Italianul ne-a arbitrat ultima oară în noiembrie 2023, când am învins Elveția la București și am câștigat grupa de calificare la Euro 2024.

Partida începe la ora 21.45, e televizată de Antena 1 și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe adevarul.ro. 

Imnul României va fi interpretat la meciul de pe Arena Națională de tenorul Teodor Ilincăi, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați soliști ai generației sale. La meci sunt așteptați în jur de 40.000 de spectatori.

image

Programul ultimelor etape din preliminariile CM 2026, grupa H

12 octombrie

San Marino – Cipru 0-4

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Mănăstirea unde a fost canonizat ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu
stirileprotv.ro
image
ZODIA care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat”
gandul.ro
image
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Se face transferul vedetei FC Argeş la FCSB? Anunţul lui Dani Coman de ultimă oră
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
Presa austriacă, despre Bucureștiul anilor ’90: „Era ca în Coreea de Nord, câinii alergau pe străzi”. Cum văd reporterii orașul acum
gsp.ro
image
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
S-a aflat adevăratul motiv pentru care Mădălina și soțul ei ar fi refuzat intervențiile chirurgicale și nașterea prin cezariană
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov
playtech.ro
image
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Ăsta e primul „11”! Update Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Lovitură pentru românii care lucrează în Italia. Se schimbă condițiile de pensionare!
mediaflux.ro
image
Presa austriacă, despre Bucureștiul anilor ’90: „Era ca în Coreea de Nord, câinii alergau pe străzi”. Cum văd reporterii orașul acum
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică