Ucraina boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă, după ce Rusiei i-au fost ridicate sancțiunile. Oficialii de la Kiev cer și altor țări să protesteze

Ucraina a anunţat ieri retragerea de la Jocurile Paralimpice de iarnă, după decizia CIO de a permite participarea sportivilor ruşi şi belaruşi sub steagurile celor două ţări. În plus, imnurile celor două țări se vor putea face auzite la ceremoniile de premiere.

Ministrul ucrainean al Sportului informează că oficialii şi sportivii ucraineni nu vor participa la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026, în semn de protest faţă de participarea permisă a sportivilor ruşi şi belaruşi sub steagurile lor naţionale.

„Nu vom fi prezenţi la ceremonia de deschidere. Nu vom participa la niciunul dintre evenimentele oficiale ale Jocurilor”, a scris ministrul Matviy Bidny pe X.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe, Andriy Sybiga, a declarat că le-a dat instrucţiuni ambasadorilor ucraineni să încurajeze şi alte ţări să boicoteze Jocurile Paralimpice din Italia. România trimite doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano Cortina.

Rușii și belarușii pot concura sub propriile steaguri la Jocurile Paralimpice de iarnă. Se întâmplă asta pentru prima dată de la izbucnirea războiului în Ucraina (pe 24 februarie 2022, Vladimir Putin a declanșat o „operațiune militară specială” în țara vecină).

Rusia și Belarus vin cu 10 sportivi

Şase sportivi ruşi şi patru sportivi din Belarus vor putea participa sub steagurile proprii la Jocurile Paralimpice de la Milano Cortina, din perioada 6-15 martie, a anunţat, marţi, pentru AFP Comitetul Paralimpic Internaţional.

La Jocurile Olimpice de iarnă care se desfăşoară în prezent la Milano și Cortina, câţiva sportivi ruşi au primit permisiunea de a concura sub un drapel neutru.

De altfel, la toate competițiile internaționale desfășurate de când Rusia a invadat Ucraina, sportivii din țara prezidată de Vladimir Putin au concurat sub drapel neutru.

S-a întâmplat la ediția precedentă a Jocurilor Olimpice de vară, se întâmplă în continuare în circuitul profesionist de tenis.

În fotbal, formațiile reprezentante ale Rusiei, atât echipele naționale, cât și cele de club, au fost excluse pe termen nedeterminat din competiții.